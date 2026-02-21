От +10 до -15 с туманом и гололёдом – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

На предстоящей неделе погода примет неустойчивый оттепельный характер. Фронтальные разделы, смещая с запада и юга Европы, будут выносить в пределы республики теплые морские воздушные массы, вызывая периодические осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя.

Не обойдется без тумана и гололедных явлений. По ночам температура будет изменяться: +2 по юго-западу до -6 по востоку. При прояснениях иногда возможно понижение до -15. Преобладающая температура воздуха днем ожидается -2..+4. Во второй половине недели в южных и юго-западных регионах возможно повышение температуры воздуха +5..+10 градусов.

Подробный прогноз по областям страны: