В Париже +13, а в Варшаве +4 и дождь – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременный дождь и тепло, температура до +13. В Вене +9 и кратковременный дождь. В Риме без осадков и до +15. В Мадриде столбики термометров покажут +17 и без существенных осадков.

В Софии до +6 и небольшой дождь. В турецкой столице до +5 и дождь. В Афинах +11 и без существенных осадков.