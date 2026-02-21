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В Париже +13, а в Варшаве +4 и дождь – погода в Европе на неделю

21 февраля 2026 17:46
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже +13, а в Варшаве +4 и дождь – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременный дождь и тепло, температура до +13. В Вене +9 и кратковременный дождь. В Риме без осадков и до +15. В Мадриде столбики термометров покажут +17 и без существенных осадков.

В Париже +13, а в Варшаве +4 и дождь – погода в Европе на неделю-4

В Софии до +6 и небольшой дождь. В турецкой столице до +5 и дождь. В Афинах +11 и без существенных осадков. 

В Париже +13, а в Варшаве +4 и дождь – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидаются осадки, мокрый снег и дождь, температура до +2 градусов. В Вильнюсе будет 0 и мокрый снег. В Варшаве +4 и дождь. -4 в Киеве. В столице России прогнозируется -5, без существенных осадков.

# Погода

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