Высший госсовет пройдёт 19 июня в Минске: повестка заседания включает 9 блоков для обсуждения

Новости Беларуси. Новая военная доктрина Союзного государства, вопросы повышения эффективности совместной работы Беларуси и России, отмена роуминга и визовые формальности. 19 июня в Минске пройдёт заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ожидается, что союзный диалог затем продолжат переговоры в расширенном составе. К разговору на высшем уровне подключатся участники делегаций.

Александр Шпаковский, политолог:

Президенты двух стран планируют принять согласованную концепцию политики на ближайшие несколько лет. Нашим российским союзникам необходимо некое содействие со стороны Беларуси. В том числе, и в контексте нормализации отношений с Западом. А что касается двусторонних отношений, то накопился ряд экономических сложностей, связанных с ограничением допуска белорусских производителей на российский рынок. И хотелось бы, чтобы на уровне глав государств Владимиру Путину была донесена объективная информация.