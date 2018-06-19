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Высший госсовет пройдёт 19 июня в Минске: повестка заседания включает 9 блоков для обсуждения

19 июня 2018 08:43
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Новости Беларуси. Новая военная доктрина Союзного государства, вопросы повышения эффективности совместной работы Беларуси и России, отмена роуминга и визовые формальности. 19 июня в Минске пройдёт заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высший госсовет пройдёт 19 июня в Минске: повестка заседания включает 9 блоков для обсуждения-1

Во Дворце Независимости запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ожидается, что союзный диалог затем продолжат переговоры в расширенном составе. К разговору на высшем уровне подключатся участники делегаций.

Высший госсовет пройдёт 19 июня в Минске: повестка заседания включает 9 блоков для обсуждения-4

Александр Шпаковский, политолог:
Президенты двух стран планируют принять согласованную концепцию политики на ближайшие несколько лет. Нашим российским союзникам необходимо некое содействие со стороны Беларуси. В том числе, и в контексте нормализации отношений с Западом. А что касается двусторонних отношений, то накопился ряд экономических сложностей, связанных с ограничением допуска белорусских производителей на российский рынок. И хотелось бы, чтобы на уровне глав государств Владимиру Путину была донесена объективная информация.

Высший госсовет пройдёт 19 июня в Минске: повестка заседания включает 9 блоков для обсуждения-7

Главной темой обсуждений, как предполагают эксперты, станут вопросы повышения эффективности работы Союзного государства и расширение промышленного потенциала двух стран. Повестка заседания ВГС включает 9 основных блоков для обсуждения. Существуют и вопросы, которые главам государств, возможно, потребуется обсудить дополнительно. Отдельного рассмотрения удостоится вопрос с ограничениями поставок белорусской молочной продукции на рынок России.

# Союзное государство # Александр Шпаковский # Фотофакт

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