ЧМ-2018. Сборная Россия сыграет матч против Египта 19 июня

Новости России.19 июня на чемпионате мира будут сыграны три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Программу первого тура закроют два поединка квартета Н.

Колумбийцы встретятся с японцами, а поляки с соперниками из Сенегала. Также свою вторую игру на турнире проведут два представителя группы А. Хозяева мундиаля россияне сыграют с египтянами.

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