ЧМ-2018. Сборная Россия сыграет матч против Египта 19 июня

Новости России.19 июня на чемпионате мира будут сыграны три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Программу первого тура закроют два поединка квартета Н.
Колумбийцы встретятся с японцами, а поляки с соперниками из Сенегала. Также свою вторую игру на турнире проведут два представителя группы А. Хозяева мундиаля россияне сыграют с египтянами.
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Эктор Купер, главный тренер сборной Египта по футболу:
Было б здорово, если бы россияне сосредоточились на Салахе. А мы готовимся к матчу, отталкиваясь не только от того, можно ли остановить одного футболиста команды соперника. Мохаммед готов играть, хотя мы думали, что он будет готов и перед встречей со сборной Уругвая. И все же, надеюсь,что Мохаммед сыграет с Россией.
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