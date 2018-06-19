Прямой эфир

ЧМ-2018. Сборная Россия сыграет матч против Египта 19 июня

19 июня 2018 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России.19 июня на чемпионате мира будут сыграны три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Программу первого тура закроют два поединка квартета Н.

Колумбийцы встретятся с японцами, а поляки с соперниками из Сенегала. Также свою вторую игру на турнире проведут два представителя группы А. Хозяева мундиаля россияне сыграют с египтянами.

Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018: видео

ЧМ-2018. Сборная Россия сыграет матч против Египта 19 июня-1

Эктор Купер, главный тренер сборной Египта по футболу:
Было б здорово, если бы россияне сосредоточились на Салахе. А мы готовимся к матчу, отталкиваясь не только от того, можно ли остановить одного футболиста команды соперника. Мохаммед готов играть, хотя мы думали, что он будет готов и перед встречей со сборной Уругвая. И все же, надеюсь,что Мохаммед сыграет с Россией.

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики

# Чемпионат мира по футболу # Эктор Купер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Англия выиграла матч против Туниса в добавленное время. Гарри Кейн – лучший игрок встречи
19 июня 2018 07:25

Англия выиграла матч против Туниса в добавленное время. Гарри Кейн – лучший игрок встречи

Новое возвращение. Егор Филипенко снова будет играть за БАТЭ
18 июня 2018 18:09

Новое возвращение. Егор Филипенко снова будет играть за БАТЭ

Бельгийцы разгромили футболистов из Панамы на ЧМ-2018
18 июня 2018 17:55

Бельгийцы разгромили футболистов из Панамы на ЧМ-2018