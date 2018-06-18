«Мы разочарованы». Неудачи фаворитов Германии и Бразилии на старте ЧМ-2018 в России

В России продолжается чемпионат мира по футболу. В программе 17 июня значились три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми в дело вступили представители квартета Е – костариканцы и сербы. Для обеих сборных победа была нужна как воздух, ведь согласно стартовым раскладам, эти команды относили к андердогам группы. Сербы в этом матче выглядели в более выгодном свете и хоть атаковали не слишком разнообразно, свой гол все-таки провели. На 56-й минуте штрафной блестяще исполнил Коларов. А вот костариканцы, приятно удивившие на прошлом чемпионате мира, на этот раз выглядели своей бледной тенью. Так что победа сербов закономерна – 1:0.

Во втором матче дня действующие чемпионы мира – немцы – встречались с мексиканцами. Сборная из центральной Америки в первом тайме впечатлила физической мощью и активными действиями в нападении. Именно мексиканцы открыли счет в матче. На 35-й минуте из пределов штрафной цель поразил Лосано. Во втором тайме действующие чемпионы мира усилили давление на чужие ворота, у мексиканцев же появились возможности для быстрых отрывов. Моменты были у обеих команд, тем не менее, счет на табло не изменился – 1:0, сенсационная победа Мексики.

Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии по футболу:

В первом тайме мы играли плохо. Мы плохо играли в открытых зонах, много потерь мяча. Мы должны были бегать намного больше, чем соперник.

Во втором тайме Мексика защищалась очень глубоко, но у нас было больше голевых моментов. Мы разочарованы, но дальше начинается подготовка к следующему матчу.

На ЧМ-2018 сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью

Ну а завершила воскресную программу игра между сборными Бразилии и Швейцарии. Здесь тоже случился сюрприз, пусть и не такой громкий. Игра завершилась вничью.

Первый ЧМ без знаменитого фаната из Бразилии. После смерти отца поддержать сборную приехали его сыновья