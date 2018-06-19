В Несвиже обнаружено огромное захоронение жертв расстрела времён ВОВ. Уже найдено 650 останков

Новости Беларуси. Уже 650 жертв расстрела времен Великой Отечественной войны обнаружили военные поисковики в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ранее мы сообщали о большой операции, проводимой специалистами в древнем городе. На окраине райцентра в одном из песчаных карьеров фашистские захватчики расстреляли мирных граждан и военнопленных Красной армии. Ранее об этой карательной акции в годы войны было неизвестно.

Только благодаря информации очевидца начались раскопки в этом месте. Причем каждую неделю количество найденных увеличивалось на 50-60 человек. Скорее всего, цифра будет продолжать расти.