В Несвиже обнаружено огромное захоронение жертв расстрела времён ВОВ. Уже найдено 650 останков

Новости Беларуси. Уже 650 жертв расстрела времен Великой Отечественной войны обнаружили военные поисковики в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже 650 жертв расстрела времен Великой Отечественной войны обнаружили военные поисковики в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ранее мы сообщали о большой операции, проводимой специалистами в древнем городе. На окраине райцентра в одном из песчаных карьеров фашистские захватчики расстреляли мирных граждан и военнопленных Красной армии. Ранее об этой карательной акции в годы войны было неизвестно.
Только благодаря информации очевидца начались раскопки в этом месте. Причем каждую неделю количество найденных увеличивалось на 50-60 человек. Скорее всего, цифра будет продолжать расти.
Сергей Варанович, начальник управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войны Министерства обороны Беларуси:
Мы рассчитывали, что там захоронены порядка 5-9 красноармейцев и защитников нашей родины. Но в ходе проведения полевых поисковых работ, в резульате эксгумации мы обнаружили, что там находится большое количество военнопленных, расстрелянных мирных жителей. Сопутствущих находок, определяющих, что это именно воинское захоронение, нет, так как там находится и мирное население, и военнопленные. Мы относим это к периоду 1941 года.
В настоящее время специалисты устанавливают имена погибших, многие из которых, возможно, долгое время считались пропавшими без вести.