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Между Беларусью и Россией могут отменить роуминг: в Москве проходит пленарное заседание IV Форума регионов

30 июня 2017 11:04
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Новости Беларуси. Пятый форум регионов пройдет в Беларуси. Об этом журналистам сообщил председатель верхней палаты парламента Национального собрания Михаил Мясникович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IT-кластеры предлагается создать в приграничных регионах Беларуси и России, кроме того, между странами могут отменить роуминг. В течение месяца такую возможность проработают министерства связи и мобильные операторы.

30 июня в Москве проходит пленарное заседание четвертого Форума регионов, где обсуждаются перспективные направления двустороннего сотрудничества. Беларусь выступает за устранение имеющихся барьеров на общем рынке с Россией и заинтересована в активной промышленной кооперации в Союзном государстве. На этом необходимо сконцентрировать усилия.

Между Беларусью и Россией могут отменить роуминг: в Москве проходит пленарное заседание IV Форума регионов-1

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Нам всем, действительно заинтересованным в союзном строительстве, следует сконцентрировать усилия в приоритетном порядке на унификации, гармонизации национальных законодательств, массовом создании совместных компаний, открытии союзных программ и проектов и взаимный допуск субъектов наших стран в эти программы, специализации и концентрации интеллектуального, промышленного, финансового и торгового капитала в нашем Союзном государстве.
Основными темами нынешнего форума стали инновационные технологии и цифровая экономика. Беларусь и Россия должны сосредоточиться на поиске эффективных точек роста в этом направлении.

Участие в пленарном заседании Форума регионов принимают президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

# Экономика # Беларусь-Россия # Михаил Мясникович # Фотофакт

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