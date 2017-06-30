Между Беларусью и Россией могут отменить роуминг: в Москве проходит пленарное заседание IV Форума регионов

Новости Беларуси. Пятый форум регионов пройдет в Беларуси. Об этом журналистам сообщил председатель верхней палаты парламента Национального собрания Михаил Мясникович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
IT-кластеры предлагается создать в приграничных регионах Беларуси и России, кроме того, между странами могут отменить роуминг. В течение месяца такую возможность проработают министерства связи и мобильные операторы.
30 июня в Москве проходит пленарное заседание четвертого Форума регионов, где обсуждаются перспективные направления двустороннего сотрудничества. Беларусь выступает за устранение имеющихся барьеров на общем рынке с Россией и заинтересована в активной промышленной кооперации в Союзном государстве. На этом необходимо сконцентрировать усилия.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Нам всем, действительно заинтересованным в союзном строительстве, следует сконцентрировать усилия в приоритетном порядке на унификации, гармонизации национальных законодательств, массовом создании совместных компаний, открытии союзных программ и проектов и взаимный допуск субъектов наших стран в эти программы, специализации и концентрации интеллектуального, промышленного, финансового и торгового капитала в нашем Союзном государстве.
Основными темами нынешнего форума стали инновационные технологии и цифровая экономика. Беларусь и Россия должны сосредоточиться на поиске эффективных точек роста в этом направлении.
Участие в пленарном заседании Форума регионов принимают президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.