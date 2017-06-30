Между Беларусью и Россией могут отменить роуминг: в Москве проходит пленарное заседание IV Форума регионов

Новости Беларуси. Пятый форум регионов пройдет в Беларуси. Об этом журналистам сообщил председатель верхней палаты парламента Национального собрания Михаил Мясникович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IT-кластеры предлагается создать в приграничных регионах Беларуси и России, кроме того, между странами могут отменить роуминг. В течение месяца такую возможность проработают министерства связи и мобильные операторы.

30 июня в Москве проходит пленарное заседание четвертого Форума регионов, где обсуждаются перспективные направления двустороннего сотрудничества. Беларусь выступает за устранение имеющихся барьеров на общем рынке с Россией и заинтересована в активной промышленной кооперации в Союзном государстве. На этом необходимо сконцентрировать усилия.