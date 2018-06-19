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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк попрощалась с сериалом

19 июня 2018 10:22
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Звезда «Игры престолов» британская актриса Эмилия Кларк попрощалась с сериалом.

Трогательное сообщение актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Эмилия Кларк:
Плыву на лодке к острову, чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом в течение почти десяти лет. «Игра престолов», спасибо за жизнь, о которой я не могла даже и мечтать, и семью, по которой я буду скучать.

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк попрощалась с сериалом-1

Фото: instagram.com/emilia_clarke

Запись актрисы собрала более двух миллионов лайков.

Поклонники сразу же начали гадать, какая судьба ждет героиню Эмилии Кларк – Дейенерис Таргариен. А актрису поблагодарили за работу в сериале и отметили, что Кларк уже стала родной за годы, проведенные с ее персонажем.

Финальный сезон сериала выйдет на экраны в 2019 году. Он будет состоять из шести эпизодов. Его подробности пока неизвестны. 

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# Кино # Кино # Эмилия Кларк

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