Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк попрощалась с сериалом

Эмилия Кларк: Плыву на лодке к острову, чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом в течение почти десяти лет. «Игра престолов», спасибо за жизнь, о которой я не могла даже и мечтать, и семью, по которой я буду скучать.

Трогательное сообщение актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Запись актрисы собрала более двух миллионов лайков.

Поклонники сразу же начали гадать, какая судьба ждет героиню Эмилии Кларк – Дейенерис Таргариен. А актрису поблагодарили за работу в сериале и отметили, что Кларк уже стала родной за годы, проведенные с ее персонажем.

Финальный сезон сериала выйдет на экраны в 2019 году. Он будет состоять из шести эпизодов. Его подробности пока неизвестны.

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