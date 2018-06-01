Что было. Новость с белорусско-российской границы/ Брюссель принимает Макея/ Фанатам ЧМ виза не нужна

Лукашенко предлагает определиться

Президент, конечно, много знает о границе – сам когда-то носил зеленые погоны. Но нынешнее состояние наших рубежей Главу государства не может не интересовать. Вот и состоялось ранее анонсированное очередное посещение погранзаставы. В этот раз он приехал на заставу «Дивин» на Брестчине. Положительно оценив инфраструктуру, вооружение, условия службы и быта семей, он озвучил свое видение обеспечения охраны границ. В частности, выразил сомнение в целесообразности сокращения численности погранслужбы. «Может быть, нам армии подсократиться на 2-3 тысячи, оставив им эту численность», – сказал Президент и поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой. Беспокоит его и положение на границе с Россией. Как известно, там мы не держим застав. И правда, зачем столбы ставить между братскими странами? А на сопредельной стороне, между тем, стоят штатные подразделения погранслужбы ФСБ, которые фактически осуществляют охрану границы. «Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются», – говорил Александр Лукашенко. При этом он назвал границы пережитком прошлого, малополезными для общения людей, тем более между русскими и белорусами.

Этот вопрос будет, кстати, обсуждаться в Минске на июньском заседании Высшего госсовета Союзного государства. Тема серьезная. Что решат, – предвидеть мало кто возьмется.

ЕС разворачивается к Беларуси

Все признаки оживления диалога Беларуси с Западом налицо. Очередной шаг – с началом лета Европейский союз запустил коммуникационную кампанию «Вместе изменяем жизнь к лучшему». Слоган – сродни призыву к семейному миру, имеющему очевидные преимущества перед распрями и взаимной подозрительностью. Проект сконцентрирован на сферах экономики, энергоэффективности и здравоохранения и предполагает ничто иное как порционную финансовую поддержку разным инициативам в этих областях. За 3 года, с 2014 по 2017, Европейский Союз оказал Беларуси помощь на 91,5 млн. евро. Базовое соглашение о партнерстве между Евросоюзом и Беларусью может быть подготовлено уже в ближайшие недели (здесь подробнее).

Сегодня же в Брюсселе министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей нанес ответный визит своему бельгийскому коллеге Дидье Рейндерсу. Тот был в Минске весной прошлого года с официальной миссией, встречался с Президентом Лукашенко. О чем говорили министры? Разумеется, оценили торгово-экономические отношения между странами. Бельгия занимает 7 место по поставкам товаров из Беларуси, а в целом товарооборот составляет около 370 млн. долларов. Причем, почти половина – это наш экспорт. Макей и Рейндерс в основном сосредоточились на проектах и инициативах, которые придадут, говоря языком протокольной терминологии, новый импульс торговле, расширят дорогу для Беларуси на европейский рынок, а для Бельгии – на евразийский.

Как поедем на футбол

Начало действовать соглашение Беларуси и России о признании виз на время футбольного ЧМ-2018. Теперь иностранные болельщики могут ехать на футбол через совместную границу – по трем автомобильным и трем железным дорогам. Можно и самолетом из Беларуси в Россию и наоборот.

Если есть у иностранца паспорт болельщика, виза не нужна. Действовать такой порядок будет с 4 июня по 25 июля. МВД считает, что через Беларусь на чемпионат могут проехать более 150 тысяч болельщиков.

Оговорено в документе и обязательство России в 2019 году пропускать без визы иностранных болельщиков в Минск на II Европейские игры.

Как мы уже информировали, все эти правила для болельщиков и обязательства обеих стран отражены в межправительственном соглашении, которое было подписано министрами иностранных дел Владимиром Макеем и Сергеем Лавровым во время визита высокого гостя в Минск. Беларусь, как водится, приступила к выполнению своей части. Дождемся, чем через год ответит Россия.

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В.Д.