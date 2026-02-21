Прямой эфир

Белорусы завоевали 5 медалей в первый день Кубка России по плаванию

21 февраля 2026 18:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Традыцыйна сярод лепшых – беларускія спартсмены заваявалі пяць медалёў у першы дзень другога этапа Кубка Расіі па плаванні, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».

Лідар жаночай каманды Аліна Змушко стала першай у заплыве на 50 метраў брасам, а Анастасія Куляшова хутчэй за ўсіх саперніц пераадолела такую ж дыстанцыю, толькі батэрфляем. Таксама Анастасія замкнула тройку мацнейшых на 100-мятроўцы на спіне. Прадстаўнікі нашай мужчынскай каманды двойчы падымаліся на п'едэстал – Ілля Шымановіч паказаў срэбраны вынік на сотні брасам, а Даніла Бохураў фінішаваў другім на дыстанцыі 200 метраў комплексным плаваннем. 

У нядзелю, 22 лютага, барацьба за ўзнагароды спаборніцтваў працягнецца.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты минской «Юности» выиграли ЧБ
21 февраля 2026 18:00

Хоккеисты минской «Юности» выиграли ЧБ

Конькобежка Марина Зуева не смогла пройти в финал масс-старта Олимпийских игр в Италии
21 февраля 2026 17:55

Конькобежка Марина Зуева не смогла пройти в финал масс-старта Олимпийских игр в Италии

В АХЛ прошли матчи с участием белорусов
21 февраля 2026 17:55

В АХЛ прошли матчи с участием белорусов