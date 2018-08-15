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Сергей Рост: «Мне, по-прежнему, кажется, что я могу снять кино, которое получит «Оскар», и мной будет гордиться страна»

15 августа 2018 08:38
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, режиссёр, сценарист Сергей Рост.

Сергей Рост о жене: «Для меня она – тёмный-тёмный лес абсолютно»

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Какие у Вас планы на ближайшее будущее? Над чем работаете?

Сергей Рост, актёр, режиссёр, сценарист:
Я написал несколько пьес. Я ставлю написанное, как режиссёр, на подмостках. Потом у меня на очереди работа в кино. Мне, по-прежнему, кажется, что я могу снять какое-то кино, которое получит «Оскар», и мной будет гордиться страна.

# Российские актеры # Культура # Сергей Рост

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