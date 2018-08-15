Сергей Рост: «Мне, по-прежнему, кажется, что я могу снять кино, которое получит «Оскар», и мной будет гордиться страна»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, режиссёр, сценарист Сергей Рост.

Сергей Рост о жене: «Для меня она – тёмный-тёмный лес абсолютно»

«Я стал, мне кажется, духовно богаче. Ответственнее – я же подаю девочке пример». Сергей Рост о дочери

Рост о Нагиеве: «Это пошатнуло мои устои и веру в то, что можно дружить и верить кому-то»

Сергей Рост о ДТП с асфальтовым катком: «Может, какой-то это знак? Может, какое-то предостережение?»

Какие у Вас планы на ближайшее будущее? Над чем работаете?

Сергей Рост, актёр, режиссёр, сценарист:

Я написал несколько пьес. Я ставлю написанное, как режиссёр, на подмостках. Потом у меня на очереди работа в кино. Мне, по-прежнему, кажется, что я могу снять какое-то кино, которое получит «Оскар», и мной будет гордиться страна.