Прямой эфир

«Почему бы и не помочь?» Жители Могилёва об акции по подготовке школьников к новому учебному году

15 августа 2018 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тем, кто только отправится дорогой знаний, помогают волонтеры БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный благотворительный марафон по подготовке детей к новому учебному году «В школу с добрым сердцем» охватил все уголки Беларуси.

«Почему бы и не помочь?» Жители Могилёва об акции по подготовке школьников к новому учебному году -1

«Почему бы и не помочь?» Жители Могилёва об акции по подготовке школьников к новому учебному году -3

Так, в Могилеве пункт сбора подарков развернули в центральном универмаге. Жители приносят сюда наборы для рисования, пластилин, тетради – одним словом, всё, что пригодится ученику.
Взамен каждый участник акции получает слова благодарности и памятный магнитик.

«Почему бы и не помочь?» Жители Могилёва об акции по подготовке школьников к новому учебному году -6

Анна Слонкина, житель Могилева:
Зашла в универмаг, увидела, что проходит акция и решила принять в ней участие. Ведь это и недорого и это плюс для наших детей. Почему бы и не помочь?

«Почему бы и не помочь?» Жители Могилёва об акции по подготовке школьников к новому учебному году -9

Михаил Борис, житель Могилева:
Идея мне понравилась, очень хорошая. Я лично купил альбом и карандаши и положил. Я хочу, чтобы дети, которые этим будут пользоваться, получали только хорошие оценки.

«Почему бы и не помочь?» Жители Могилёва об акции по подготовке школьников к новому учебному году -12

Анжелика Явных, главный специалист Могилевской областной организации БРСМ:
Жители города Могилева активно принимают участие в нашей благотворительной акции. За день мы можем собрать целую коробку. По итогу акции мы планируем поехать к детям и передать собранные вещи – канцелярию, спортинвентарь – самим детям.

Первые подарки дети получат накануне нового учебного года. В Могилевской области многие из них получат учащиеся Краснопольского центра коррекционно-развивающего обучения. В нем учатся 17 детей с особенностями развития.

«Почему бы и не помочь?» Жители Могилёва об акции по подготовке школьников к новому учебному году -15

# Подготовка к школе # общество # Анжелика Явных # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 50 тысяч абитуриентов стали первокурсниками белорусских вузов
15 августа 2018 14:14

Более 50 тысяч абитуриентов стали первокурсниками белорусских вузов

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко
15 августа 2018 12:13

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко

Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см»
15 августа 2018 12:02

Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см»