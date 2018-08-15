«Не хватает интеграции». В Минске обсудили стратегию развития отношений стран ЕАЭС
Новости Беларуси. Проблемы в отношениях стран ЕАЭС возникают из-за недостатка интеграции, а компетенций Евразийской экономической комиссии для решения споров недостаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое мнение сегодня, 15 августа, журналистам высказала Татьяна Валовая – министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК на конференции в Минске.
Эксперты и чиновники собрались в белорусской столице, чтобы обсудить проблемы и дальнейшую стратегию развития интеграционного сообщества, в том числе решение торговых споров между странами и формирование единых рынков.
Татьяна Валовая, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии:
Спор, допустим, по молоку, по сути дела, с одной стороны, связан с некими техническими регламентами, которые недостаточно, может быть, системно и по-разному могут трактоваться. Некоторые еще не приняты некие нормативы.
С другой стороны, эта тема по молоку связана с известной темой – поставкой санкционных товаров. Все эти конфликты говорят о том, что нам надо понимать динамику развития этого рынка. Нам надо понимать, кто в какой сфере специализируется, какие объемы производств мы будем получать.
Здесь мы сделали первый шаг, но нам не хватает интеграции в последующем – в согласованных и общих политиках.
Вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский уверен, что залог успеха – желание договариваться. Наша страна, к примеру, рассчитывает на решение вопросов в нефтяной сфере с Россией. Напомним, недавно в СМИ появилось сообщение о намерениях соседней страны ограничить беспошлинные поставки. Переговоры идут на уровне вице-премьеров, курирующих соответствующую тематику, и, по словам Василия Матюшевского, в ближайшее время договоренности будут достигнуты и озвучены. «Угрозы ограничения поставок нет, а подписанное сторонами соглашение выполняется», – отметил первый вице-премьер.
Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Комиссия наделена теми полномочиями, которые определены договором. Поэтому если участники Евразийского союза хотели бы изменить эти полномочия, то, безусловно, придется вносить изменения в договор, а это уже вопрос воли участвующих сторон в этом договоре.
Поэтому, мне кажется, вопрос состоит в готовности и желании сторон договариваться. Зачастую это носит достаточно субъективный характер. Что касается полномочий, то, мне кажется, их достаточно.
Что касается конференции, то аналогичные встречи пройдут и в других странах ЕАЭС. По результатам дискуссий будут выработаны предложения по дальнейшему развитию интеграционного сообщества. Уже осенью их планируют внести на рассмотрение главам государств.