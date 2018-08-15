Более 50 тысяч абитуриентов стали первокурсниками белорусских вузов

Новости Беларуси. Практически каждый второй будет получать высшее образование на бюджетной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самыми востребованными специальностями оказались «Режиссура кино и телевидение», «Спортивно-туристская деятельность» и «Графический дизайн». Конкурс на последнюю составил 11 человек на место.

Абитуриенты с самыми высокими результатами тестирования (а 100-балльные сертификаты получили 394 человека) шли на «Международное право» в БГУ и «Современные иностранные языки» в лингвистическом.