Более 50 тысяч абитуриентов стали первокурсниками белорусских вузов

Новости Беларуси. Практически каждый второй будет получать высшее образование на бюджетной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самыми востребованными специальностями оказались «Режиссура кино и телевидение», «Спортивно-туристская деятельность» и «Графический дизайн». Конкурс на последнюю составил 11 человек на место.
Абитуриенты с самыми высокими результатами тестирования (а 100-балльные сертификаты получили 394 человека) шли на «Международное право» в БГУ и «Современные иностранные языки» в лингвистическом.
Ирина Старовойтова, первый заместитель образования Беларуси:
В этом году впервые приемная комиссия принимала сертификаты прошлого года. Надо сказать, что это достаточно положительная тенденция, потому что у выпускника была возможность увидеть, какие результаты у него выше – этого года или прошлого, и воспользоваться результатом централизованного тестирования наиболее выгодным для него. Действительно, результаты выше практически по всем предметам, исключая только один предмет – физику.
За высшим образованием в Беларусь в 2018 году приедут около 20 тысяч иностранных студентов из 102 стран. Это будущие врачи, юристы, экономисты. Диапазон специальностей – широкий.