«Зенит» оказался не готов к бойцовскому поведению «Динамо». Рассказываем и показываем, как «Динамо» разгромило «Зенит»

Новости Беларуси. Для 20-тысячной армии поклонников футбольного минского «Динамо» вчерашний день наверняка закончился позже обычного. Болельщики еще долго не могли отойти от эмоций: «Динамо» разгромило «Зенит»! Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу «Зенит», который выставил в воротах резервного голкипера и оставил отдыхать в Питере своего главного голеодора Артема Дзюбу, видимо, рассчитывал на то, что поединок в Минске окажется легкой прогулкой. Эмоции от яркой победы минчан и громкого провала питерцев не утихают и сегодня. Корреспондент Светлана Смарцева собрала их воедино.

Марш зенитовских фанатов перед матчем с минским «Динамо» не обошелся без нелицеприятных скандирований. Болельщики были уверены: их клуб не испытает проблем в белорусской столице. Но 1:0 уже на 12-й минуте, а затем и второй, и третий мяч влетели в ворота гостей. Максим Швецов о победе над «Зенитом»: «Мы изначально их не боялись»

Разгром уже к перерыву, и над стадионом словно повис вопрос: это не вкатившийся в сезон «Зенит» так плох или динамовцы так хороши? Роман Бегунов о победе над «Зенитом»: «Посмотрите вокруг, на трибуны. Оттуда и черпали энергию»

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

«Динамо» очень прилично сыграло. А «Зенит» оказался не готов ни к такому бойцовскому поведению «Динамо», к тому, что команда надавит в эти точки и в этих моментах.

Юные футболисты из сборной 2002 года рождения также вчера пристально следили за геройствами динамовцев на евроарене. Именно после таких матчей у этих 16-летних парней появляются новые кумиры.

Полная самоотдача минского «Динамо», много старания было. Видно было, что хотели победить.

Желаю пройти как можно дальше в Лигу Европы. Побед больше. Без травм.

А вот «Зенит» оставил своих поклонников полностью разочарованными. 0:4 – самый крупный проигрыш «Зенита» в еврокубках за почти 30 лет. Досталось и новоявленному тренеру клуба Сергею Семаку. Интернет, разумеется, запестрил нелицеприятными комментариями питерских фанатов, теперь уже в адрес собственной команды.

Болельщикам же «Динамо» не в чем было упрекнуть своих любимцев. В этот яркий и победный летний вечер эти чувства были полностью взаимны. Матч, который войдёт в историю. Разбираем игру минского «Динамо» с «Зенитом»

Максим Швецов, защитник ФК «Динамо-Минск»:

Непередаваемые эмоции, просто топ. Всем спасибо, кто пришел. Да, «Зенит» пошел ва-банк, можно сказать, шли большими силами вперед. Но мы справились.

Светлана Смарцева, СТВ:

Первый аншлаг на обновленном стадионе «Динамо» и сразу же – без преувеличения феерическая победа минского клуба. Остается только гадать, сколь велика роль зрителей в этом успехе. Но можно сказать почти наверняка: такой поддержки точно не было бы в Бресте или Борисове, где пришлось бы играть матчи поздних стадий отбора, не откройся «Динамо».