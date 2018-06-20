Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС

Новости Беларуси. Итоги ВГС 20 июня обсуждают в Минске: эксперты, депутаты, руководители профильных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в узком составе, беседовали примерно три часа. В повестке же заседания ВГС было около 10 пунктов. Оба лидера прошедшую в Минске встречу назвали плодотворной.

Президенты рассмотрели Приоритетные направления развития Союзного государства на предстоящие пять лет, обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках, межрегиональный диалог. Александр Лукашенко даже возобновил свое приглашение президенту России Владимиру Путину посетить предстоящий Форум регионов, который в октябре примет Могилёв.

Минск вновь стал главным поставщиком мировых новостей. На этот раз в центре внимания репортёров белорусско-российский вектор. 21 заседание ВГС получилось информационно насыщенным. Да и как иначе. Ярких и сенсационных заголовков репортёры прямо выжидали. А за интервью с профильными министрами и участниками даже не заметили традиционного опоздания российского президента. Журналисты шутили: всего-то на час.

Дружеские и доверительные отношения. Так о диалоге Беларуси и России скажут не раз. А ещё об общении двух президентов. Только в июне уже встречались два раза. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, далее лишь несколько минут для протокольного фотографирования и сразу же двусторонние переговоры. Разговор политиков занял около двух часов. Правда, большая часть прошла за закрытыми от журналистов дверями.

Очевидно, обсудить было что. Конечно, «во главе угла» экономика. Динамика товарооборота положительная. Сейчас 32 миллиарда долларов, в планах – 40. Владимир Путин даже упомянет цифру в 50 миллиардов. То, что конструктивный диалог по всем направлениям продолжится, а в решении спорных вопросов всегда будем находить компромиссы, подтвердили два президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам необходимо обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между двумя странами, в том числе за счёт создания равной конкурентной среды. Мы также говорили о важности координации работы внешнеполитических ведомств. Наши страны придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам и поддерживают друг друга в международных организациях. Так будет всегда. Сохраняет свою важность реализация программы согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Мы и далее будем координировать подходы к проблемам региональной, общеевропейской безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам. Все ключевые вопросы Высшего государственного совета Союзного государства в одном материале. Репортаж СТВ

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

В числе первоочередных поставлены задачи по совершенствованию делового климата, устранению остающихся барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, гармонизация нормативно-правовой базы. Россия и Беларусь намерены проводить согласованную макроэкономическую политику; денежно-кредитную, валютную, ценовую, налоговую политику. Условились с белорусскими партнерами активировать кооперацию в промышленной сфере, расширять выпуск наукоемкой продукции.

Все эти сферы российский президент перечислит не случайно. Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены. Вплоть до 2022 года. Проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений, сокращение барьеров, изъятий, ограничений, развитие объединенной транспортной системы и формирование единого топливно-энергетического рынка. Уже сейчас вместе строим Белорусскую АЭС, хотим производить союзный трактор, вспомнить нужно и промышленную кооперацию.

Алексей Сокол, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Национального собрания Беларуси:

Точки роста у нас – это машиностроение, приборостроение, IT-сфера. Идет очень серьезное развитие Парка высоких технологий, это огромный потенциал. Идет открытие инновационных производств. Мы видим интерес со стороны России.

Многие белорусские и российские предприятия «союзными связями» связаны крепко. К примеру, сейчас полным ходом идёт разработка умного авто. Зеленый свет программа «Автоэлектроника» получила в 2016. Только в Беларуси в ней участвуют 11 предприятий и научных институтов. Это можно сказать святая святых. Здесь идёт разработка специальных датчиков, которые будут контролировать уровень загрязнения моторного масла.

Денис Стасенко, инженер центра электронной техники ОАО «Интеграл»:

Благодаря датчику мы можем знать время износа масла и когда его необходимо менять. То есть меняться будет не по времени, а когда масло будет изношено. Мы сможем значительно сэкономить на своевременной замене масла.

Скоро разработку протестируют на белорусских комбайнах, а первыми результатами ученые планируют поделиться уже в конце 2018 года. Впрочем, тех самых точек соприкосновения немало. А будет больше. Утверждённая на заседании ВГС союзная премия в области науки и техники уж точно станет импульсом к новым разработкам.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Мы сегодня ведем проекты, например, ДНК-идентификация, глобальные вещи в области машиностроения, радиоэлектроники. Звучало, что Беларусь неплохо сохранила свои разработки в области станкостроения. Не секрет, что Россия больше импортирует и станки, и инструменты. Надо создавать своих роботов, переводить нашу индустрию совсем на другой уровень.