Прямой эфир

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС

20 июня 2018 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Итоги ВГС 20 июня обсуждают в Минске: эксперты, депутаты, руководители профильных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-1

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в узком составе, беседовали примерно три часа. В повестке же заседания ВГС было около 10 пунктов. Оба лидера прошедшую в Минске встречу назвали плодотворной.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-4

Президенты рассмотрели Приоритетные направления развития Союзного государства на предстоящие пять лет, обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках, межрегиональный диалог. Александр Лукашенко даже возобновил свое приглашение президенту России Владимиру Путину посетить предстоящий Форум регионов, который в октябре примет Могилёв.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-7

Минск вновь стал главным поставщиком мировых новостей. На этот раз в центре внимания репортёров белорусско-российский вектор. 21 заседание ВГС получилось информационно насыщенным. Да и как иначе. Ярких и сенсационных заголовков репортёры прямо выжидали. А за интервью с профильными министрами и участниками даже не заметили традиционного опоздания российского президента. Журналисты шутили: всего-то на час.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-10

Дружеские и доверительные отношения. Так о диалоге Беларуси и России скажут не раз. А ещё об общении двух президентов. Только в июне уже встречались два раза. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, далее лишь несколько минут для протокольного фотографирования и сразу же двусторонние переговоры. Разговор политиков занял около двух часов. Правда, большая часть прошла за закрытыми от журналистов дверями.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-13

Очевидно, обсудить было что. Конечно, «во главе угла» экономика. Динамика товарооборота положительная. Сейчас 32 миллиарда долларов, в планах – 40. Владимир Путин даже упомянет цифру в 50 миллиардов. То, что конструктивный диалог по всем направлениям продолжится, а в решении спорных вопросов всегда будем находить компромиссы, подтвердили два президента.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Нам необходимо обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между двумя странами, в том числе за счёт создания равной конкурентной среды. Мы также говорили о важности координации работы внешнеполитических ведомств. Наши страны придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам и поддерживают друг друга в международных организациях. Так будет всегда. Сохраняет свою важность реализация программы согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Мы и далее будем координировать подходы к проблемам региональной, общеевропейской безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам.

Все ключевые вопросы Высшего государственного совета Союзного государства в одном материале. Репортаж СТВ

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-19

Владимир Путин, президент Российской Федерации: 
В числе первоочередных поставлены задачи по совершенствованию делового климата, устранению остающихся барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, гармонизация нормативно-правовой базы. Россия и Беларусь намерены проводить согласованную макроэкономическую политику; денежно-кредитную, валютную, ценовую, налоговую политику.

Условились с белорусскими партнерами активировать кооперацию в промышленной сфере, расширять выпуск наукоемкой продукции.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-22

Все эти сферы российский президент перечислит не случайно. Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены. Вплоть до 2022 года. Проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений, сокращение барьеров, изъятий, ограничений, развитие объединенной транспортной системы и формирование единого топливно-энергетического рынка. Уже сейчас вместе строим Белорусскую АЭС, хотим производить союзный трактор, вспомнить нужно и промышленную кооперацию.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-25

Алексей Сокол, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Национального собрания Беларуси:
Точки роста у нас  это машиностроение, приборостроение, IT-сфера. Идет очень серьезное развитие Парка высоких технологий, это огромный потенциал. Идет открытие инновационных производств. Мы видим интерес со стороны России.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-28

Многие белорусские и российские предприятия «союзными связями» связаны крепко. К примеру, сейчас полным ходом идёт разработка умного авто. Зеленый свет программа «Автоэлектроника» получила в 2016. Только в Беларуси в ней участвуют 11 предприятий и научных институтов. Это можно сказать святая святых. Здесь идёт разработка специальных датчиков, которые будут контролировать уровень загрязнения моторного масла.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-31

Денис Стасенко, инженер центра электронной техники ОАО «Интеграл»:
Благодаря датчику мы можем знать время износа масла и когда его необходимо менять. То есть меняться будет не по времени, а когда масло будет изношено. Мы сможем значительно сэкономить на своевременной замене масла.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-34

Скоро разработку протестируют на белорусских комбайнах, а первыми результатами ученые планируют поделиться уже в конце 2018 года. Впрочем, тех самых точек соприкосновения немало. А будет больше. Утверждённая на заседании ВГС союзная премия в области науки и техники уж точно станет импульсом к новым разработкам.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-37

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Мы сегодня ведем проекты, например, ДНК-идентификация, глобальные вещи в области машиностроения, радиоэлектроники. Звучало, что Беларусь неплохо сохранила свои разработки в области станкостроения. Не секрет, что Россия больше импортирует и станки, и инструменты. Надо создавать своих роботов, переводить нашу индустрию совсем на другой уровень.

Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС-40

Всего же повестка заседания ВГС включала 9 пунктов. Заметно было, увертюрой к футбольным баталиям России и Египта, как назвал минскую встречу Александр Лукашенко, оба лидера остались довольны. Кстати, два президента уже даже договорились встретиться вновь. В октябре Владимира Путина ждут в Могилеве на Форуме регионов.

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Александр Шумилин # Алексей Сокол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Все ключевые вопросы Высшего государственного совета Союзного государства в одном материале. Репортаж СТВ
19 июня 2018 18:39

Все ключевые вопросы Высшего государственного совета Союзного государства в одном материале. Репортаж СТВ

Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС
19 июня 2018 14:53

Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»
19 июня 2018 14:44

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»