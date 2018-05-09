Прямой эфир

Президент Беларуси: «Наша политика в отношении России не изменится»

09 мая 2018 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после церемонии Александр Лукашенко пообщался с журналистами. У Президента поинтересовались как, по его мнению, будут складываться отношения между странами, после переизбрания Владимира Путина на пост Президента России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
 Наша политика в отношении России не изменится. Вы знаете ее, принципы этой политики, идейные, моральные, духовные: это наши родные братья, и мы не собираемся ссориться с ними. Если Россия решит пойти дальше, мы готовы углублять наше сотрудничество. Мы за кооперацию в экономике, за единый рынок в экономике, за то, чтобы у нас не было этих глупых разногласий – молочных, мясных, сахарных войн и прочего. Это просто стыдобища.

Честно скажу, все зависит от России. Насколько Россия сегодня готова, учитывая наши интересы следовать курсу интеграции. Будет там больше прагматизма или меньше – время покажет. Сегодня наши отношения не лишены прагматической основы. И Россия видит в сотрудничестве с Беларусью определенный прагматизм, то же самое и мы.

Президент Беларуси: «Наша политика в отношении России не изменится»-1

Но замыкаться и останавливаться на этом уровне или на сотрудничестве только с Россией, я уже говорил, неправильно. Мы проводим ту же политику, что и Россия, диверсифицируем наши отношения, прежде всего экономические. Вот это будет в основе нашего разговора. Предложила провести эту встречу российская сторона. Я буду с интересом ее ждать. И хотел бы услышать, какие есть вопросы у Российской Федерации, мы же тоже не святые, могут быть и к нам вопросы. А может и претензии. Мы готовы за столом переговоров их обсуждать. Но в том, что у нас будет порядок и нормальные отношения с Российской Федерацией, вы можете нисколько не сомневаться.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси планирует в июне посетить КНР
04 мая 2018 17:40

Президент Беларуси планирует в июне посетить КНР

До 30 дней могут сократить безвизовый режим между Беларусью и Китаем
04 мая 2018 13:55

До 30 дней могут сократить безвизовый режим между Беларусью и Китаем

Упрощение безвизового режима и открытие новых авиарейсов. Беларусь готова принимать больше туристов из Китая
04 мая 2018 11:49

Упрощение безвизового режима и открытие новых авиарейсов. Беларусь готова принимать больше туристов из Китая