Президент Беларуси: «Наша политика в отношении России не изменится»

Новости Беларуси. Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после церемонии Александр Лукашенко пообщался с журналистами. У Президента поинтересовались как, по его мнению, будут складываться отношения между странами, после переизбрания Владимира Путина на пост Президента России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша политика в отношении России не изменится. Вы знаете ее, принципы этой политики, идейные, моральные, духовные: это наши родные братья, и мы не собираемся ссориться с ними. Если Россия решит пойти дальше, мы готовы углублять наше сотрудничество. Мы за кооперацию в экономике, за единый рынок в экономике, за то, чтобы у нас не было этих глупых разногласий – молочных, мясных, сахарных войн и прочего. Это просто стыдобища.

Честно скажу, все зависит от России. Насколько Россия сегодня готова, учитывая наши интересы следовать курсу интеграции. Будет там больше прагматизма или меньше – время покажет. Сегодня наши отношения не лишены прагматической основы. И Россия видит в сотрудничестве с Беларусью определенный прагматизм, то же самое и мы.