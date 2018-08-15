О встрече с лосем и холоднике: как работают муж и жена-комбайнеры

От первой росы до последнего луча солнца. Вот уже второй сезон Ольга помогает мужу собирать урожай. Любовь к земле у супругов – в генах. Отец Ивана – механизатор, а мать Ольги – агроном. Оттого с детства росли трудолюбивыми и ответственными. С помощью мужа Ольга освоила технику и сегодня может даже с ним поспорить, правда, всегда приходят к общему знаменателю.

Дождливый июль в этом году помешал семейному экипажу побить прошлогодний рекорд в 2 300 тонн. Но две жарких недели августа ни старались изо всех сил и намолотили 30 вагонов зерна.

На поле у семьи Шатило есть свои секреты. Какие именно, узнаете, посмотрев видеоматериал.