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О встрече с лосем и холоднике: как работают муж и жена-комбайнеры

15 августа 2018 16:44
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От первой росы до последнего луча солнца. Вот уже второй сезон Ольга помогает мужу собирать урожай. Любовь к земле у супругов – в генах. Отец Ивана – механизатор, а мать Ольги – агроном. Оттого с детства росли трудолюбивыми и ответственными. С помощью мужа Ольга освоила технику и сегодня может даже с ним поспорить, правда, всегда приходят к общему знаменателю.

Дождливый июль в этом году помешал семейному экипажу побить прошлогодний рекорд в 2 300 тонн. Но две жарких недели августа ни старались изо всех сил и намолотили 30 вагонов зерна.

На поле у семьи Шатило есть свои секреты. Какие именно, узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Уборочная кампания # общество # Иван Лузан # Ольга Шатило # Иван Шатило

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