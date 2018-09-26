Цена квадратного метра должна быть в пределах средней зарплаты белорусов

Новости Беларуси. Цена квадратного метра должна быть в пределах средней зарплаты по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегию развития строительной отрасли до 2025 обсудили в правительстве.

Одна из возможных новаций – создание электронной базы строительных объектов. Таким образом будет храниться всё: от первоначальных разрешений на возведение до документов на снос объекта. Это позволит в нужный момент, скажем, при капитальном ремонте обойти все острые углы. Кроме того, госзастройщики также будут активнее работать на рынке индивидуального строительства.

Дмитрий Микуленок, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Мы однозначно будем воевать за рынок индивидуального строительства. Это 2 миллиона квадратных метров в год, строительная отрасль в них не занимает никакую нишу. Там работают в основном частные предприниматели по договорам найма. Мы намерены отвоевать часть этого рынка. Второе — укрепление кадров. Однозначно отрасль нуждается в обновлении. Третье — это промышленность. Это новые технологии, максимальная переработка отходов.