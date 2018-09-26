Прыгнул с парашютом и ведёт кулинарный блог: брестчанин 15 лет назад потерял зрение, но не потерял вкус к жизни

Новости Беларуси. Обычный день героя нашего следующего сюжета расписан по минутам – он путешествует, прыгает с парашютом и даже ведет свой кулинарный канал. Вот только есть одна оговорка: необыкновенно активный образ жизни Андрей Ляпустин ведёт в мире полной темноты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ориентироваться в пространстве Андрею Ляпустину помогают близкие, трость и смартфон. Несколько маршрутов специальной программы для незрячих созданы как раз с его помощью.

Петр Бутрим, СТВ:

Маршрут до магазина или остановки можно легко проложить всего за минуту. Специальное приложение не только выступит в роли штурмана, но и самое главное, весь путь проговорит.

Окружающий мир он узнает по звукам и наощупь вот уже 15 лет. Однако все это время на месте не сидит – путешествует по миру, участвует в социальных и бизнес-проектах и строит амбициозные планы на будущее.

Андрей Ляпустин, житель Бреста:

У большинства людей такое иждивенческое чувство, то есть тебе должны это дать. Государство должно дать…Ты вот не видишь, ты слепой – и все. И конец света, тебе все должны.

Тяжелый недуг не только не мешает получать удовольствие от жизни, но и в каком-то смысле толкает к неизведанному, и даже на экстрим.

Андрей Ляпустин первым из незрячих Бреста осмелился на прыжок с парашютом.

Андрей Ляпустин:

Впечатления шикарные. И советую всем, кто не пробовал, это очень классно. Это незабываемо. Одно из самых ярких событий в жизни.

В планах освоение скалодрома и, возможно даже, погружение на глубину с аквалангом. Но, пожалуй, самая главная страсть – это кулинария. Проект «Готовим с закрытыми глазами» свою аудиторию уже нащупал.

Андрей Ляпустин:

Канал так и называется, и я стою здесь в темных очках только потому, что ничего не вижу. Но я не считаю это проблемой для того, чтобы жить или для того, чтобы что-то сделать для своих родных и близких.

На очереди и коронный плов. И все же, слава блогера его интересует мало. Куда важнее помочь дельным советом тем, у кого проблемы со здоровьем.

Андрей Ляпустин:

Это только начало. Начинаем с простых, потом будет более все сложно.Люди, у которых пересажены органы – почка, печень. Понятно, для них вопрос питания стоит довольно остро. Жить в полном мраке и в то же время делать свои будни более яркими, чем у большинства для Андрея стало нормой.