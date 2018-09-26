Когда в Минске включат отопление?

Новости Беларуси. Ремонт дорог, благоустройство и озеленение, а также уборка подъездов и дворовых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этим работам планируют приступить коммунальщики Минска с 1 октября. В это время стартует традиционная подготовка города к зиме. С начала года уже приведены в порядок сотни дворов и территорий предприятий, оборудовано несколько тысяч дополнительных парковочных мест. В планах - завершить ремонт остановочных пунктов и украсить город новыми деревьями.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Будет высадка аллеи в честь 100-летия МВД в Лошицком парке, посадка 100 яблонь на территории парка Победы с участием комсомольцев, БРСМ. У нас есть районы-юбилеры, которые тоже будут высаживать аллеи.

Основная задача – подготовить объекты к зиме. Нужно и текущий ремонт завершить, выполнить окрашивание малых архитектурных форм (это более 2 тысяч), которые необходимо подготовить к сезону.