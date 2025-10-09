Уникальный метод лечения сердечной недостаточности освоили отечественные медики
В Беларуси освоили уникальный метод лечения сердечной недостаточности. Технология позволяет восстановить анатомическую форму левого желудочка. Хирургическому вмешательству предшествует тщательная подготовка с использованием точной модели сердца в 3D-версии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это позволяет проработать все действия врачей до того, как пациент окажется на операционном столе. Новый метод осваивают в тандеме с израильскими специалистами, которые поделились разработкой с белорусами. В перспективе опыт намерены масштабировать на всю республику. Таких операций в мире проведено всего 18, пять из которых выполнили в РНПЦ «Кардиологии».
Андрей Пристром, директор РНПЦ «Кардиология»:
Мы берем наиболее сложных пациентов. Когда оказание помощи им может быть проведено только в наших условиях. И действительно здесь мы можем себе позволить проводить в том числе и новейшие технологии, о которых мы говорим.
Затем, естественно, в условиях того, как развивается система оказания помощи, часть технологий будут переходить на уровень города Минска, на уровень областных центров, а далее еще и ниже.
Боаз Манаш, генеральный директор Cardiac Success (Израиль):
Система организации медицинской помощи, в частности, в этой больнице уникальна. Мы не сталкивались с этим в мире. Она очень хорошо организована и координирована. Любые необходимые исследования могут быть выполнены очень быстро, в одном здании, под одной крышей. И вот это очень помогает в организации таких масштабных международных исследований.
Ежегодно в РНПЦ «Кардиологии» лечение проходят около 5,5 тысячи пациентов. Как правило, сюда попадают люди с самыми сложными патологиями.