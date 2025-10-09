Уникальный метод лечения сердечной недостаточности освоили отечественные медики

В Беларуси освоили уникальный метод лечения сердечной недостаточности. Технология позволяет восстановить анатомическую форму левого желудочка. Хирургическому вмешательству предшествует тщательная подготовка с использованием точной модели сердца в 3D-версии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволяет проработать все действия врачей до того, как пациент окажется на операционном столе. Новый метод осваивают в тандеме с израильскими специалистами, которые поделились разработкой с белорусами. В перспективе опыт намерены масштабировать на всю республику. Таких операций в мире проведено всего 18, пять из которых выполнили в РНПЦ «Кардиологии».

Андрей Пристром, директор РНПЦ «Кардиология»:

Мы берем наиболее сложных пациентов. Когда оказание помощи им может быть проведено только в наших условиях. И действительно здесь мы можем себе позволить проводить в том числе и новейшие технологии, о которых мы говорим.

Затем, естественно, в условиях того, как развивается система оказания помощи, часть технологий будут переходить на уровень города Минска, на уровень областных центров, а далее еще и ниже.