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Белорусы провели дебютные матчи в новом сезоне НХЛ

09 октября 2025 11:58
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Сразу два белоруса провели дебютные матчи в новом сезоне Национальной хоккейной Лиги. Результативная передача Алексей Протаса не помогла «Вашингтону» в поединке с «Бостоном», столичный клуб уступил со счетом 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протас провел на льду почти 20 минут, нанес три броска по воротам, совершил один силовой прием. Коэффициент полезности белоруса +1. «Калгари» Егора Шаранговича на выезде по буллитам взял верх над «Эдмонтоном» – 4:3. 

Наш форвард провел на льду без малого 13 минут и не реализовал послематчевый бросок. А лучшим у победителей стал 19-летний российский нападающий Матвей Гридин, в своем дебютном матче в НХЛ забросивший шайбу и заработавший показатель полезности +2.

# Хоккей

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