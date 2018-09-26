«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» финиширует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 26 сентября волонтеры из разных областей страны благоустраивали братскую могилу в Масюковщине. Мемориал посвящен погибшим военнопленным в концентрационном лагере «Шталаг 352».

Кульминацией акции стала закладка капсулы с землей, собранной у монумента, в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых. Продолжит корреспондент Дмитрий Боярович.

Со всей Республики – в Минск. 80 волонтеров БРСМ сегодня приехали в столицу, чтобы дать заключительный аккорд акции «Восстановление святынь Беларуси». Каждый из них внес свой вклад в благоустройство памятного места.

Валерия Жебина, волонтер:

Польза – это сделать город еще красивее. И республику в целом. Посмотрят, что здесь красиво, – начнут остальные города подтягиваться. И вообще красота будет.

Вячеслав Шкрабов, волонтер:

Хочу совершать добрые дела. Потому что добрые дела – это все же лучше, чем сидеть дома за компьютером.

Братская могила находится на месте концлагеря «Шталаг 352». Во время войны он был одним из крупнейших на территории оккупированной Беларуси. Узников здесь расстреливали. А после укатывали их тела под землю танками. В рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест

Кульминацией акции стала закладка капсулы с землей, собранной у монумента. Ее волонтеры вместе с представителями разных конфессий Беларуси поместили в крипту Храма в честь Всех Святых в Минске. Капсула стала 68-й по счету в нижней церкви.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Факт самой акции – это и свидетельство, и подтверждение того, что историческая память в наших молодых людях не умирает.

Григорий Абрамович, раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма:

Мы имеем дело с чудовищными последствиями истории. С уничтожением тысяч людей разных конфессий, разных национальностей. По этим людям не была сказана молитва. Мы отдаем память, проявляя милосердие, показывая явление Всевышнего здесь через наши труды и через доброту нашего сердца.

С 2016 года акция получила поддержку аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей, тем самым став межконфессиональной. А значит, объединяющей людей разных вероисповеданий.