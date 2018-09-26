Прямой эфир

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

26 сентября 2018 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» финиширует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-1

Так, 26 сентября волонтеры из разных областей страны благоустраивали братскую могилу в Масюковщине. Мемориал посвящен погибшим военнопленным в концентрационном лагере «Шталаг 352».

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-4

Кульминацией акции стала закладка капсулы с землей, собранной у монумента, в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых. Продолжит корреспондент Дмитрий Боярович.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-7

Со всей Республики – в Минск. 80 волонтеров БРСМ сегодня приехали в столицу, чтобы дать заключительный аккорд акции «Восстановление святынь Беларуси». Каждый из них внес свой вклад в благоустройство памятного места.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-10

Валерия Жебина, волонтер:
Польза – это сделать город еще красивее. И республику в целом. Посмотрят, что здесь красиво, – начнут остальные города подтягиваться. И вообще красота будет.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-13

Вячеслав Шкрабов, волонтер:
Хочу совершать добрые дела. Потому что добрые дела – это все же лучше, чем сидеть дома за компьютером.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-16

Братская могила находится на месте концлагеря «Шталаг 352». Во время войны он был одним из крупнейших на территории оккупированной Беларуси. Узников здесь расстреливали. А после укатывали их тела под землю танками.

В рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-19

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-21

Кульминацией акции стала закладка капсулы с землей, собранной у монумента. Ее волонтеры вместе с представителями разных конфессий Беларуси поместили в крипту Храма в честь Всех Святых в Минске. Капсула стала 68-й по счету в нижней церкви.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-24

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Факт самой акции – это и свидетельство, и подтверждение того, что историческая память в наших молодых людях не умирает.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-27

Григорий Абрамович, раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма:
Мы имеем дело с чудовищными последствиями истории. С уничтожением тысяч людей разных конфессий, разных национальностей. По этим людям не была сказана молитва. Мы отдаем память, проявляя милосердие, показывая явление Всевышнего здесь через наши труды и через доброту нашего сердца.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-30

С 2016 года акция получила поддержку аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей, тем самым став межконфессиональной. А значит, объединяющей людей разных вероисповеданий.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»-33

Дмитрий Боярович, СТВ:
За 6 лет работы волонтеры благоустроили почти 1500 культовых мест по всей Беларуси. На сегодня ребята поставили точку в акции, которая – как здесь обещают – обязательно продолжится и в следующем году.

# Благотворительная акция # общество # Валерия Жебина # Вячеслав Шкрабов # Федор Повный # Григорий Абрамович # Дмитрий Боярович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прыгнул с парашютом и ведёт кулинарный блог: брестчанин 15 лет назад потерял зрение, но не потерял вкус к жизни
26 сентября 2018 13:06

Прыгнул с парашютом и ведёт кулинарный блог: брестчанин 15 лет назад потерял зрение, но не потерял вкус к жизни

Необычный мини-шкаф для обуви и глянцевая кухня. Это квартира-«однушка», но посмотрите, как просторно
26 сентября 2018 13:03

Необычный мини-шкаф для обуви и глянцевая кухня. Это квартира-«однушка», но посмотрите, как просторно

Чашечка кофе с предсказаниями от Мудрой Совы: где в Минске попробовать?
26 сентября 2018 13:00

Чашечка кофе с предсказаниями от Мудрой Совы: где в Минске попробовать?