Соболенко уверенно пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане

Арина Соболенко уверенно пробилась в четвертьфинал представительного теннисного турнира в китайском Ухане, призовой фонд – 3,5 миллиона долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первой ракетке мира противостояла россиянка Людмила Самсонова, занимающая в рейтинге 20-е место. Наша теннисистка не испытала больших проблем. Первый сет Соболенко выиграла – 6:3, во второй партии и вовсе отдала сопернице всего два гейма. За выход в полуфинал Соболенко поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая была сильнее Линды Носковой из Чехии.