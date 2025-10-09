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Соболенко уверенно пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане

09 октября 2025 11:54
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Арина Соболенко уверенно пробилась в четвертьфинал представительного теннисного турнира в китайском Ухане, призовой фонд – 3,5 миллиона долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первой ракетке мира противостояла россиянка Людмила Самсонова, занимающая в рейтинге 20-е место. Наша теннисистка не испытала больших проблем. Первый сет Соболенко выиграла – 6:3, во второй партии и вовсе отдала сопернице всего два гейма. За выход в полуфинал Соболенко поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая была сильнее Линды Носковой из Чехии.

Арина Соболенко выигрывала турнир в Ухане три раза подряд.

# Теннис

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