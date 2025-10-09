В минских школах запущен проект по профилактике буллинга. Рассказываем, в чём его уникальность

Александр Меженный, ведущий: Почему появился этот проект? Что стало тем дополнительным стимулом или триггером для того, чтобы эта программа появилась?

В минских школах с 2025 года запущен проект «Минская школа: Вместе#БезОбид», который направлен на профилактику буллинга. Подробнее об этом проекте рассказала гостья.

Наталья Карпушева, начальник центра идеологической, воспитательной и социальной работы Минского городского института развития образования:

Не секрет, что система образования изучает, анализирует все тенденции, которые происходят у нас в обществе. И не только в белорусском обществе, за его пределами. Мы смотрим, чем живут наши дети. И если не в школе, то за пределами школы происходят различные факты. Насилие, которое транслируется в разных информационных источниках, и дети лайкают это.

Порой дети становятся свидетелями. При этом, чтобы собрать больше лайков, они не предотвращают какие-то проблемы, а наоборот, снимают, чтобы выложить в Сеть. Поэтому стоит вопрос необходимости, во-первых, повышения осведомленности общества о том, что происходит и в других странах.

Мы знаем с вами, и не секрет, что до нас доходит чуть позже. То, что волнует зарубежные страны, сегодня как раз может нас не волновать. Но через месяц, через год, через два оно придет к нам в Беларусь. И чтобы этого не произошло, нам нужно с вами подготовиться прежде всего.

Ну и, конечно же, анализ работы наших советских школ, анализ работы вообще учреждений образования, анализ обращений граждан. Анализ тех вопросов, которые волнуют детей. Очень много мы мероприятий проводим по вовлечению детей в социальную значимость.