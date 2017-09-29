Международный день пожилых людей: гарантия социальной защиты, позитивное отношении к старости и любовь к близким

1 октября, то есть в это воскресенье, во всем мире отмечается день пожилых людей. Не является исключением и наша страна. Конечно же, праздничную атмосферу, внимание и заботу пожилые люди должны ощутить в стенах своего дома и в кругу семьи. Но и государство берет на себя львиную долю роботы в этом направлении. Подробнее об этом – заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Дудка Ирина.

Дудка Ирина, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Работа с пожилыми людьми – она не только строится в праздники, но это ежедневные будни. Это системная, целенаправленная работа на оказание социальной, моральной, психологической и юридической помощи. Конечно, Международный день пожилого человека… Мне не хочется говорить «пожилые», скорее – мудрых людей, элегантного возраста, как сегодня принято говорить. Сегодня психологический портрет пожилого человека в корне изменился. Для наших людей мудрого возраста в День пожилого человека мы готовим различные акции, мероприятия. К примеру, 28 сентября прошли «Ветеранские дожинки», где наши пожилые граждане, пожилые минчане очень активны, занимают активное участие в общественной жизни города, и они показали, что они не только в общественной жизни, но они и у себя на дачах большие молодцы. И 28 сентября они представили свои заслуги, свои достижения: что они вырастили, что они изготовили, как запаслись на зиму. Прекрасное и хорошее мероприятие.

У нас сегодня очень много возможностей для организации досуга, организации клубов, кружков по интересам для пожилых людей. В каждом административном районе столицы у нас созданы и функционируют территориальные центры социального обслуживания населения. В каждом таком центре отрыто отделение для пожилых граждан, на базе которых организованы клубы, кружки по интересам. Это компьютерные клубы, которые обожают наши пожилые граждане. Они активно и с удовольствием туда ходят. Это школа здоровья, школа танца, танцевальные кружки. Наши пожилые граждане, наши активные минчане какие только танцевальные направления не показывают! Это и бальные танцы, и латиноамериканские, и индийские танцы. У нас в городе сейчас 486 тыс. получателей пенсии. Из них 172 тыс. – работающие пенсионеры. Кроме того, работают 15 человек старше 90 лет. Работают преподавателями. Есть замечательный мужчина, мудрый мужчина, которому 92 года и он преподаёт в университете.

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