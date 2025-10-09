«Динамо-Шинник» продлил домашнюю серию побед в МХЛ

«Динамо-Шинник» продлил успешную домашнюю серию в Молодежной хоккейной лиге. На этот раз повержен «АКМ-Юниор» из Тулы. Поединок не был простым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой трети была ничья, во втором периоде бобруйчане смогли вырваться вперед усилиями Ильи Санчевича, а в начале заключительного отрезка преимущество белорусов увеличил Дмитрий Хобян. Россияне отыграли еще одну шайбу, но уйти от поражения не смогли – 2:3.

После 11 матчей нового сезона с 16 очками «Динамо-Шинник» занимает пятое место в турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции. 12 октября, уже в гостях, бобруйчане вновь встретятся с «АКМ-Юниором».