Премьер-министр Беларуси вручил государственные награды работникам различных сфер

Во Дворце Республики чествовали лучших представителей различных профессий. Награды по поручению Президента вручал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди награжденных – представители промышленности, сельского хозяйства, образования, транспорта и лесного хозяйства, сферы социальной защиты, образования, культуры и спорта. Эти люди посвятили свою жизнь служению Родине, показывая высокие профессиональные качества и преданность делу.

Елена Богданова, артистка балета, руководитель детской студии ансамбля «Хорошки»:

Радость, что тебя заметили, уже 21 год я в этой сфере, за честный труд, что добросовестно относишься к своему делу, за то, что открыт к людям, за множество ролей, которые ты выполнил.

Алина Щупакова, первый проректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Для меня это большая честь – такая высокая оценка моего труда, и я, наверное, была гордой за страну, где оценивается достойно труд каждого: и рабочего, и сельского труженика, и врача, и учителя, и ученых. И, конечно, это стимулирует и к дальнейшему развитию, к дальнейшему труду, к движению вперед. Поэтому мне было очень приятно, радостно, и я горжусь действительно нашей страной, где труд каждого по достоинству оценивается.

Александр Лешкевич, учитель математики и информатики Высоковской средней школы имени Н.Н. Руденко:

Такой волнительный момент. Признание заслуг, не только моих – и моих детей, с которыми работаем. Признание заслуг коллег. Гордость за школу, за район, что смогли добиться.