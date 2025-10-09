Премьер-министр Беларуси вручил государственные награды работникам различных сфер

Во Дворце Республики чествовали лучших представителей различных профессий. Награды по поручению Президента вручал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Республики чествовали лучших представителей различных профессий. Награды по поручению Президента вручал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди награжденных – представители промышленности, сельского хозяйства, образования, транспорта и лесного хозяйства, сферы социальной защиты, образования, культуры и спорта. Эти люди посвятили свою жизнь служению Родине, показывая высокие профессиональные качества и преданность делу.
Елена Богданова, артистка балета, руководитель детской студии ансамбля «Хорошки»:
Радость, что тебя заметили, уже 21 год я в этой сфере, за честный труд, что добросовестно относишься к своему делу, за то, что открыт к людям, за множество ролей, которые ты выполнил.
Алина Щупакова, первый проректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:
Для меня это большая честь – такая высокая оценка моего труда, и я, наверное, была гордой за страну, где оценивается достойно труд каждого: и рабочего, и сельского труженика, и врача, и учителя, и ученых. И, конечно, это стимулирует и к дальнейшему развитию, к дальнейшему труду, к движению вперед. Поэтому мне было очень приятно, радостно, и я горжусь действительно нашей страной, где труд каждого по достоинству оценивается.
Александр Лешкевич, учитель математики и информатики Высоковской средней школы имени Н.Н. Руденко:
Такой волнительный момент. Признание заслуг, не только моих – и моих детей, с которыми работаем. Признание заслуг коллег. Гордость за школу, за район, что смогли добиться.
Достижения награжденных вдохновляют, вселяют гордость за нашу страну и уверенность в завтрашнем дне, подчеркнул на церемонии премьер-министр. Ведь сила Беларуси – в ее людях.