Повышение пенсионного возраста в Беларуси: почему это надо и что думают рядовые граждане

Новости Беларуси. Когда же белорусы будут уходить на заслуженный отдых. Тема повышения пенсионного возраста зрела в обществе давно и вот, похоже, Беларусь подошла к этому рубежу уже вплотную. Это связано как с демографическими, так и с экономическими процессами. Соотношение тех, кто зарабатывает и, соответственно, пополняет пенсионный фонд, и тех, кто эту самую пенсию получает, уже давно стремительно склоняется не в пользу первых.

Ирина Вильчинская – педагог со стажем. Полгода тому перешагнула пенсионный возраст. Но назвать себя пенсионеркой как-то язык не поворачивается. Она еще полна идей, сил и желания работать с детьми. В числе ее подопечных – более 300 учеников, лауреатов всевозможных конкурсов и фестивалей. Жизнь по нотам продолжает и на пенсии.

Ирина Вильчинская, заместитель директора Гродненской городской гимназии:

Да, я вышла на пенсию, но не могу представить, чтобы я, например, села дома и чем-нибудь занималась, например, вязанием. Мне это не интересно. Закончить свою трудовую деятельность в районе 55 лет – это слишком скучно и неинтересно.

Пенсионеров в стране уже больше 2,5 миллионов. Количество растет с каждым годом. Ведь продолжительность жизни увеличивается. При этом так называемых «кормильцев» (тех, из чьего кошелька уходят отчисления на пенсионные выплаты) становится все меньше. А значит финансовая нагрузка на работающих увеличивается.

Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Первая причина заключается в демографии. То есть мы должны давать отчет, и все страны это отмечают, что были периоды, когда у нас была высокая рождаемость. Соответственно, на рынок труда пришла большая численность граждан. Сейчас мы имеем такую ситуацию, когда на рынок труда, к сожалению, приходит меньше. То есть этот период еще длящийся, то есть мы только вступили в этот этап.

Ситуацию с количеством тех, кто обеспечивает пенсии, и тех, кто их получает, образно можно передать так. Предположим, 100 человек испекли пирог. В 2016 году его делят на 61 кусок. Столько приходится пенсионеров на сотню работающих.

В 2020 году все тот же пирог будут делить уже на 66. А к 2030 году – и вовсе на 78. Порция с каждым годом будет уменьшаться. Соответственно, и в денежном выражении, если ничего не менять, пенсии будут снижаться.

Для того, чтобы обеспечить приемлемые пенсии, вопрос диспропорций нужно решать уже сейчас. Как это сделать? По мнению экспертов, единственным правильным выходом станет повышение пенсионного возраста. Такой же точки зрения придерживаются и рядовые белорусы.

Белорусы:

Люди сейчас в 60 лет вполне способны работать, они хотят работать. И даже многие жалуются, что их «убирают».

Так как я пенсионер уже 20 лет, то я считаю, что на пенсию вообще не надо уходить. Надо работать и работать.

Будет больше доходов в государстве. Я думаю, обязательно надо повышать.

Если продолжительность жизни увеличивается, то, наверное, надо. В России тоже собираются увеличить. Надо было даже раньше чуть-чуть.

Я в 55 лет на пенсию пошла, а могла бы до 60 работать.

Можно увеличивать срок, но только надо очень осторожно к этому вопросу подходить.

Надо, чтобы работающих было больше, чтобы пенсию больше получать.

Работающий пенсионер Эдуард Дейкун – спасатель в отставке. На пенсию вышел, как и было положено по службе, в 45 лет. Но остаться в строю Эдуард Владимирович был бы не против. Однако закон есть закон. Поэтому форму спасателя на пенсии он сменил на форму охранника.

Эдуард Дейкун, житель Речицы:

Мог бы еще поработать, но не положено.

Его слова – не просто слова. Но он не только считает, что навсегда остался спасателем. В минувшее воскресенье Эдуард Владимирович вместе с еще одним таким же неравнодушным человеком спас от огня двухлетнюю девочку и ее маму буквально за минуту до обрушения кровли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Дейкун, житель Речицы:

Бушлат накинул и сквозь пламя в дом ворвались. Там дым, я ребенка накрыл бушлатом, чтобы на нее не падали раскаленные шифер, головешки, огонь. И вывели сюда.

Очевидно, таких людей, как Эдуард Владимирович, а вместе с ним тысячи белорусов, полных энергии и готовых трудиться, еще рано увольнять в запас.