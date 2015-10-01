В Беларуси 1 октября отмечают День пожилых людей

Новости Беларуси. В Беларуси 1 октября — День пожилых людей. Почти каждый четвертый житель страны — в возрасте 60 лет и старше. Их социальная поддержка — среди приоритетов государственной политики. И это не только забота о материальном благосостоянии, но и об образовании. Среди пожилых людей всё большей популярностью пользуется университет третьего возраста. Благодаря этому проекту уже несколько тысяч человек заговорили на иностранных языках, научились работать на компьютере и самостоятельно организовывать экскурсии.

Не помеха возраст и для активного занятия спортом. Сегодня, 1 октября, в Витебске состоится мини-марафон, пожилым участникам которого предстоит преодолеть 2,5 километра любым из предложенных способов: бегом, обычной или скандинавской ходьбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Боричевский, пресс-секретарь Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Доля пожилых людей, которые занимаются физкультурой и спортом, увеличилась с 8-ми до 18 процентов. Среди интересных фактов следует также отметить, что возраст не является помехой для вступления в брак. В прошлом году более тысячи женщин старше 60 лет и более полутора тысяч мужчин старше 60 лет вступили в брак.