Чьи полномочия изменит Конституция и когда ждать референдум? Подробности рабочей встречи во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Чаще, чем о безопасности, в последнее время во Дворце Независимости обсуждают грядущие изменения в Конституцию. Что логично. Референдум запланирован на февраль, и всем небезразличным хотелось бы как можно скорее взглянуть на те предложения или изменения, за или против которых важно и нужно будет проголосовать. На протяжении восьми месяцев Конституционная комиссия, а после и специальная рабочая группа дошлифовывали проект будущей Конституции. Казалось бы, сегодняшнее совместное совещание должно стать финальным перед всенародным обсуждением. Но не всегда выходит так, как планируешь. Тем более когда речь заходит о совещании у главы государства и на повестке разработка документа, который определит будущее Беларуси. В руках у Президента и приглашенных эксклюзивные материалы. Сведенные воедино, проверенные на предмет отсутствия противоречий экспертами в разных сферах, прежде всего юристами, предложения по изменениям в главный закон государства. Это первое его чтение в такой широкой аудитории.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот такой вариант проекта я просил распечатать, чтобы он был у вас. Если его нет сегодня в каком-то другом виде – он будет в таком. Естественно, мы через некоторое время опубликуем проект Конституции, после того как вы окончательно скажете свое слово. Вот в чем суть сегодняшнего момента. Более семи десятков статей действующей Конституции претерпели изменения, появились новые. Скорректировали даже преамбулу. Упор на сохранение наших общих ценностей: традиционных, семейных, исторической памяти о подвиге белорусского народа в годы войны. Они в ближайшее время будут испытаны на прочность, поэтому важно об их конституционной защите позаботиться заранее. Впрочем, то же касается и развития общества, его запросов. Белорусы уже высказывают желание активнее участвовать в политической жизни страны, со временем оно лишь будет усиливаться, а для этого должны быть созданы условия. «Усиливается позиция правительства». Как изменится компетенция премьер-министра с принятием новой Конституции? Читать здесь.

Как раз таки к новой главе на этапе внесения предложений было больше всего вопросов. Каким будет Всебелорусское народное собрание? Кто в него войдет? И как этот орган вплести в уже существующую систему, какими функциями наделить, чтобы не пересекался с Президентом и парламентом? Понадобились недели кропотливого труда. И, похоже, компромисс был найден. Смещение Президента, утверждение программных документов. Игорь Сергеенко рассказал, чем будет заниматься ВНС. Читать здесь.

Скептикам, рассуждающим о том, что кто-то и для чего-то изобретает ВНС, стоит напомнить, что таких собраний за время нашей суверенной истории было уже шесть. Начиная с 1996 года, когда фактически спасли страну, белорусы самостоятельно определяют стратегию развития на ближайшее время и продолжат это делать. Но в случае, если озвученные изменения будут поддержаны, у каждого из делегатов ВНС появится больше возможностей влиять на ситуацию и станет больше ответственности. Лукашенко: «Никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно». Читать здесь. Зато такая история нужна тем, кто сегодня за сотни километров переживает за судьбу Беларуси, выпрашивая для нее все новые санкции и давление. Его не станет меньше, а сможет ли страна противостоять напору, оставаясь независимой и суверенной, зависит от того, кто у руля, и важно не почивать на лаврах сегодняшней уверенности, а думать наперед. «Все будет зависеть от того, какой Президент придет на смену». Лукашенко рассказал, какой видит Беларусь в будущем. Читать здесь.

Потому Президент призывает не торопиться и внимательно изучить каждый пункт, особенно это касается членов избирательной комиссии. Проект они получили несколько дней назад. «Для обсуждения этот вариант готов». О чем Лукашенко спросил Миклашевича? Читать здесь.

Помощник Президента Александр Косинец, снискавший в кругах работающих над Конституцией славу главного оппозиционера, заостряет внимание на сверхважном вопросе. Кто сможет войти в число делегатов ВНС и как избежать того, чтобы процесс избрания делегатов не стал лишь формальностью? «Теряется смысл всенародного избрания». Косинец предложил изменить порядок формирования ВНС. Читать здесь.