Чьи полномочия изменит Конституция и когда ждать референдум? Подробности рабочей встречи во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Чаще, чем о безопасности, в последнее время во Дворце Независимости обсуждают грядущие изменения в Конституцию. Что логично. Референдум запланирован на февраль, и всем небезразличным хотелось бы как можно скорее взглянуть на те предложения или изменения, за или против которых важно и нужно будет проголосовать. На протяжении восьми месяцев Конституционная комиссия, а после и специальная рабочая группа дошлифовывали проект будущей Конституции. Казалось бы, сегодняшнее совместное совещание должно стать финальным перед всенародным обсуждением. Но не всегда выходит так, как планируешь.
Тем более когда речь заходит о совещании у главы государства и на повестке разработка документа, который определит будущее Беларуси. В руках у Президента и приглашенных эксклюзивные материалы. Сведенные воедино, проверенные на предмет отсутствия противоречий экспертами в разных сферах, прежде всего юристами, предложения по изменениям в главный закон государства. Это первое его чтение в такой широкой аудитории.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот такой вариант проекта я просил распечатать, чтобы он был у вас. Если его нет сегодня в каком-то другом виде – он будет в таком. Естественно, мы через некоторое время опубликуем проект Конституции, после того как вы окончательно скажете свое слово. Вот в чем суть сегодняшнего момента.
Более семи десятков статей действующей Конституции претерпели изменения, появились новые. Скорректировали даже преамбулу. Упор на сохранение наших общих ценностей: традиционных, семейных, исторической памяти о подвиге белорусского народа в годы войны. Они в ближайшее время будут испытаны на прочность, поэтому важно об их конституционной защите позаботиться заранее. Впрочем, то же касается и развития общества, его запросов. Белорусы уже высказывают желание активнее участвовать в политической жизни страны, со временем оно лишь будет усиливаться, а для этого должны быть созданы условия.
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Как раз таки к новой главе на этапе внесения предложений было больше всего вопросов. Каким будет Всебелорусское народное собрание? Кто в него войдет? И как этот орган вплести в уже существующую систему, какими функциями наделить, чтобы не пересекался с Президентом и парламентом? Понадобились недели кропотливого труда. И, похоже, компромисс был найден.
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Скептикам, рассуждающим о том, что кто-то и для чего-то изобретает ВНС, стоит напомнить, что таких собраний за время нашей суверенной истории было уже шесть. Начиная с 1996 года, когда фактически спасли страну, белорусы самостоятельно определяют стратегию развития на ближайшее время и продолжат это делать. Но в случае, если озвученные изменения будут поддержаны, у каждого из делегатов ВНС появится больше возможностей влиять на ситуацию и станет больше ответственности.
Лукашенко: «Никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно». Читать здесь.
Зато такая история нужна тем, кто сегодня за сотни километров переживает за судьбу Беларуси, выпрашивая для нее все новые санкции и давление. Его не станет меньше, а сможет ли страна противостоять напору, оставаясь независимой и суверенной, зависит от того, кто у руля, и важно не почивать на лаврах сегодняшней уверенности, а думать наперед.
«Все будет зависеть от того, какой Президент придет на смену». Лукашенко рассказал, какой видит Беларусь в будущем. Читать здесь.
Потому Президент призывает не торопиться и внимательно изучить каждый пункт, особенно это касается членов избирательной комиссии. Проект они получили несколько дней назад.
«Для обсуждения этот вариант готов». О чем Лукашенко спросил Миклашевича? Читать здесь.
Помощник Президента Александр Косинец, снискавший в кругах работающих над Конституцией славу главного оппозиционера, заостряет внимание на сверхважном вопросе. Кто сможет войти в число делегатов ВНС и как избежать того, чтобы процесс избрания делегатов не стал лишь формальностью?
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Президент ориентирует присутствующих на большую разъяснительную работу.
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Важно, чтобы каждый, идя на референдум, понимал, почему делает тот или иной выбор. В конце концов, зачем нам нужна эта Конституция. Ведь в обществе есть целый пласт тех, кто менять ничего не хочет.
Лукашенко: я считаю, что на референдум надо идти. Готовятся нам подкинуть пакости. Но мы должны выстоять. Читать здесь.
Оппоненты власти действительно активизировались и достали прошлогодние методички. Снова призывы саботировать политическую кампанию, снова информационные атаки, спекуляции и надежды на то, что испугаются и отменят референдум.
Лукашенко: они уже готовятся сломать Конституцию и снова вывести на улицу народ. История ничему не учит. Читать здесь.
Потому и идет борьба за каждое слово. Ведь понятно, что все в Конституции расписать нереально, да и незачем. Важно сформулировать так, чтобы не пришлось переписывать.
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Эксперты говорят, что новая Конституция более демократичная и должна подойти повзрослевшему белорусскому обществу. Посмотрим. В ближайшее время у каждого из нас появится шанс составить свое мнение, внести корректировки, если необходимо, а после – принять окончательное решение. Возможно, одно из важнейших в жизни нашей страны.