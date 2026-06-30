МЧС и ОСВОД проводят профилактические рейды в местах отдыха

В усиленном режиме работают работники МЧС и ОСВОД, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особое внимание уделяют местам отдыха.

Белорусы пережили самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Как справлялись со зноем.

В Логойском районе оборудовано 6 зон для купания, на каждом – открыт спасательный пост. К сезону появился новый пляж рядом с больницей. Здесь все предусмотрено для комфорта. Но первоочередное – безопасность.

В данный момент стало намного комфортнее, потому что не надо выезжать куда-то за город. Сейчас есть разрешенная зона. Все убрано от камней, стекла, водорослей даже нет. Очень удобно.

Александр Кишкурно, начальник спасательного поста Логойска:

Когда очень много людей, один человек сидит на лодке возле буйков, чтобы не заплывали, прогоняли оттуда. Все для безопасности людей. Кто-то постоянно наблюдает в бинокль с домика.

Елена Немогай, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Купание в неизвестных и запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. Даже в мелкой воде ребенок может потерять равновесие и оказаться в опасной ситуации всего за несколько секунд. Плавайте разумно и не заплывайте за буйки.

Установившаяся в Беларуси аномально жаркая погода продолжается. 1 июля на большей части территории температура воздуха составит 30-34 градуса выше нуля, по юго-западу – плюс 35-37 градусов, в связи с чем объявлен красный уровень опасности.