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МЧС и ОСВОД проводят профилактические рейды в местах отдыха

30 июня 2026 14:06
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В усиленном режиме работают работники МЧС и ОСВОД, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особое внимание уделяют местам отдыха.

МЧС и ОСВОД проводят профилактические рейды в местах отдыха-2

В Логойском районе оборудовано 6 зон для купания, на каждом – открыт спасательный пост. К сезону появился новый пляж рядом с больницей. Здесь все предусмотрено для комфорта. Но первоочередное – безопасность.

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МЧС и ОСВОД проводят профилактические рейды в местах отдыха-4

В данный момент стало намного комфортнее, потому что не надо выезжать куда-то за город. Сейчас есть разрешенная зона. Все убрано от камней, стекла, водорослей даже нет. Очень удобно.

Александр Кишкурно, начальник спасательного поста Логойска:
Когда очень много людей, один человек сидит на лодке возле буйков, чтобы не заплывали, прогоняли оттуда. Все для безопасности людей. Кто-то постоянно наблюдает в бинокль с домика.

Елена Немогай, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Купание в неизвестных и запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. Даже в мелкой воде ребенок может потерять равновесие и оказаться в опасной ситуации всего за несколько секунд. Плавайте разумно и не заплывайте за буйки.

Установившаяся в Беларуси аномально жаркая погода продолжается. 1 июля на большей части территории температура воздуха составит 30-34 градуса выше нуля, по юго-западу – плюс 35-37 градусов, в связи с чем объявлен красный уровень опасности.

# Места отдыха # МЧС Беларуси

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