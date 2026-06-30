В Дзержинске идет активная подготовка к «Дожинкам»

Фронт работы большой: это капитальный ремонт жилых домов, перенос инженерных сетей, благоустройство зеленых зон и новые велодорожки. Все работы идут по графику. Ход их выполнения сегодня оценили участники областного штаба.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Дзержинск активно готовится к проведению главного праздника хлеборобов «Дожинки-2026». Мы планируем заменить здесь порядка 13 километров инженерных сетей, заасфальтировать 12 километров гравийных дорог. Кроме того, будет заменено 25 остановочных пунктов. Мы планируем отремонтировать не меньше 37 жилых домов. Большое внимание мы уделим центру города, его реконструкции, в частности городскому парку, центральной площади. Здесь появится такая уникальная локация, как музей под открытым небом.

Евгений Скоробогатый, председатель Дзержинского районного Совета депутатов:

Весь депутатский корпус нацелен на то, чтобы привести в порядок домовладение, заборы, благоустройство территорий в сельских населенных пунктах. Также как и в городе Дзержинск. Это ориентир, на который мы в своей работе смотрим и продолжаем работать. Проходил конкурс гражданских инициатив. У нас было три инициативы. Одна из них победила. Это парк «Сябров». Также люди очень хотели благоустроить город. Мемориальный комплекс имени Марата Казея в деревне Станьково. Были выделены финансовые средства из областного бюджета. И в настоящее время проводятся работы по увековечению Героя Советского Союза Марата Казея.

Город примет фестиваль-ярмарку 19 сентября. Также будет повышен уровень комфорта в деревнях и агрогородках. Программа включает масштабную замену асфальтового покрытия дорог и ремонт автобусных остановок. В подготовке к областным «Дожинкам» активно помогает и население.