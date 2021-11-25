Юрий Воскресенский о новой Конституции: «Чуть-чуть доработать надо раздел о ВНС»
Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понятно, что все в Конституции расписать нереально, да и незачем. Но общественный договор между народом и властью важно сформулировать так, чтобы не пришлось переписывать.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания:
Для меня очень принципиально, как будут осуществляться выборы ЦИК, Конституционного суда, Верховного суда.
Юрий Воскресенский, политолог:
Этот текст очень гармоничный, логичный, за исключением, поддержу Александра Николаевича и Александра Павловича, чуть-чуть доработать надо раздел о ВНС. Именно поэтому там и написано, что требуется принятие отдельного закона. Этот момент у меня вызвал небольшие сомнения.
Григорий Василевич, заслуженный юрист Беларуси:
Есть определенные крючки, над которыми надо поработать, чтобы они не выглядели не очень хорошо в глазах тех, кто будет критиковать. Для этого, на мой взгляд, потребуется день-два. Согласовать некоторые позиции.
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