Юрий Воскресенский о новой Конституции: «Чуть-чуть доработать надо раздел о ВНС»

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятно, что все в Конституции расписать нереально, да и незачем. Но общественный договор между народом и властью важно сформулировать так, чтобы не пришлось переписывать.