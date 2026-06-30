Международный союз конькобежцев допустил белорусов к участию в нейтральном статусе

Совет Международного союза конькобежцев допустил белорусов к участию в соревнованиях под своей эгидой, правда пока только в нейтральном статусе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ограничения будут частично отменены начиная с сезона-2026/27. Наши спортсмены смогут принимать участие в турнирах без использования национальной символики и при соблюдении определенных условий и выполнении общих квалификационных критериев. Эти правила коснутся всех дисциплин – фигурного катания, шорт-трека, конькобежного спорта. Теперь соотечественники смогут бороться за награды европейских и планетарных форумов. Аналогичное решение принято и в отношении россиян.

Тем временем Международная федерация стрелкового спорта сняла ограничения в отношении белорусских атлетов в возрасте до 21 года. Теперь земляки смогут участвовать во всех молодежных стартах с флагом и гимном. Напомним, на недавнем чемпионате мира представители нашей команды завоевали четыре медали – три золотые и одну серебряную.