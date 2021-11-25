«Усиливается позиция правительства». Как изменится компетенция премьер-министра с принятием новой Конституции?

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений в Конституцию вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более семи десятков статей действующей Конституции претерпели изменения, появились новые. Скорректировали даже преамбулу. Упор на сохранение наших общих ценностей: традиционных, семейных, исторической памяти о подвиге белорусского народа в годы войны. Незыблемые для нас сегодняшних, они в ближайшее время будут испытаны на прочность, поэтому важно об их конституционной защите позаботиться заранее. Впрочем, то же касается и развития общества, его запросов. Белорусы уже высказывают желание активнее участвовать в политической жизни страны, со временем оно лишь будет усиливаться, а для этого должны быть созданы условия.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Увеличивается до 5 лет срок полномочий парламентариев. Народные избранники получат новые контрольные полномочия, такие как ежегодное заслушивание информации генерального прокурора, председателя Комитета государственного контроля и председателя правления Национального банка. Усиливается позиция правительства. Премьер-министру предоставляется право вносить главе государству предложения по составу правительства и его структуре. Закрепляется конституционный статус Центральной избирательной комиссии. Ожидаемым стало закрепление нового института реализации прав граждан – конституционной жалобы. Это предоставить возможность нашим людям напрямую обращаться в Конституционный суд. Расширяя права граждан, одновременно предлагается установить, что долгом каждого является проявление социальной ответственности перед обществом. Одна из главных новаций – конституционное закрепление Всебелорусского народного собрания. Предлагается новая глава.
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