«Усиливается позиция правительства». Как изменится компетенция премьер-министра с принятием новой Конституции?

Более семи десятков статей действующей Конституции претерпели изменения, появились новые. Скорректировали даже преамбулу. Упор на сохранение наших общих ценностей: традиционных, семейных, исторической памяти о подвиге белорусского народа в годы войны. Незыблемые для нас сегодняшних, они в ближайшее время будут испытаны на прочность, поэтому важно об их конституционной защите позаботиться заранее. Впрочем, то же касается и развития общества, его запросов. Белорусы уже высказывают желание активнее участвовать в политической жизни страны, со временем оно лишь будет усиливаться, а для этого должны быть созданы условия.