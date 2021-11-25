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Вадим Ипатов: «Чтобы вынести проект Конституции на всенародное обсуждение, он должен быть понятным»

25 ноября 2021 19:21
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Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Ипатов: «Чтобы вынести проект Конституции на всенародное обсуждение, он должен быть понятным»-1

Вадим Ипатов:
Мы понимаем, что каждое слово, записанное в закон, имеет очень большое значение. А тем более записанное в Конституцию. Поэтому цель одна – сохранить Республику Беларусь суверенным независимым государством. Поэтому отмечено на сегодняшнем совещании, что работа не заканчивается, потому что чтобы вынести проект Конституции на всенародное обсуждение, он должен быть понятным. Должны быть понятны цели этих изменений и к чему они приведут в будущем, потому что стоит вопрос о написании Конституции будущего.

Юрий Воскресенский о новой Конституции: «Чуть-чуть доработать надо раздел о ВНС» – подробнее здесь.

# Закон # общество # Вадим Ипатов # Фотофакт

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