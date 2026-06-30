Это уникальный случай – ректор БГУ о белорусско-китайской образовательной программе

Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной белорусско-китайской программы по специальности «Биотехнология» в Пекинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Это достаточно такой уникальный случай, когда две разных традиции системы образования, они не полярны, они просто разные. Конечно, для нас сегодня это экзамен, безусловно, и экзамен не только для Белорусского государственного университета, но и для Пекинского университета. Они тоже очень волновались, они тоже здесь спрашивали а как, а что? И я бы так сказал, что экзамен в любом случае успешный, потому что он на созидание. Это не экзамен с выдачей диплома, сертификата. Это скорее первый шаг для того, чтобы решать те задачи, которые поставил глава государства. Нам нужно и расширять, и углублять сотрудничество. Нам нужно искать лучших из лучших.

Пекинский университет – один из ведущих и наиболее авторитетных вузов Китая. Сегодня в его структуру входят 59 институтов, обучение ведется более чем по 130 специальностям, а научные исследования проводят свыше 260 лабораторий.