Лукашенко: они уже готовятся сломать Конституцию и снова вывести на улицу народ. История ничему не учит

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аккумулировав инициативы белорусов, Конституционная комиссия внесла все предложения. Затем этот вариант взяла за основу рабочая группа. Ее эксперты все нерешенные принципиальные вопросы попытались сформулировать и дать законодательный ответ. Проект напечатают и раздадут всем авторитетным экспертам, профессионалам в различных областях деятельности и просто толковым опытным юристам.
Лукашенко: все будет зависеть от того, какой Президент придет на смену. Поэтому мы и подстраховываемся ВНС. Читайте здесь.
Конституционная реформа – это законодательный ответ на угрозы современности и самый демократический шаг диалога между властью и обществом. Но деструктивным силам этого не надо. Поэтому уже сейчас начинается работа по накачиванию протестного движения и раскачиванию людей перед референдумом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Те, кто больше всего кричал о переменах и о том, что надо чуть ли не убрать этого Президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо, нам не надо новая Конституция. Дорогие мои, так а чего вы тогда хотите? Вопрос. Я направил вчера в Администрацию Президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное. Это план беглых там, за границей, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь. Просто смешной. Я, уже видавший виды человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги? Тем не менее вы сами увидите этот план. Я к чему это говорю? Они уже готовятся сломать Конституцию и, если у них план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. История ничему не учит.