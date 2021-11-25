Лукашенко: они уже готовятся сломать Конституцию и снова вывести на улицу народ. История ничему не учит

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аккумулировав инициативы белорусов, Конституционная комиссия внесла все предложения. Затем этот вариант взяла за основу рабочая группа. Ее эксперты все нерешенные принципиальные вопросы попытались сформулировать и дать законодательный ответ. Проект напечатают и раздадут всем авторитетным экспертам, профессионалам в различных областях деятельности и просто толковым опытным юристам.

​Лукашенко: все будет зависеть от того, какой Президент придет на смену. Поэтому мы и подстраховываемся ВНС. Читайте здесь.

Конституционная реформа – это законодательный ответ на угрозы современности и самый демократический шаг диалога между властью и обществом. Но деструктивным силам этого не надо. Поэтому уже сейчас начинается работа по накачиванию протестного движения и раскачиванию людей перед референдумом.