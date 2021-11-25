Шпаковский о ВНС: избрание больше 100 человек на сессиях Советов депутатов превратит эту процедуру в формализм

Александр Шпаковский, политолог:

Действительно, избрание больше 100 человек на сессиях областных Советов депутатов и Мингорсовета превратит эту процедуру в формализм и механику. Надо, наверное, подумать над тем, чтобы эти компетенции спустить на низовой уровень, безусловно, не теряя контроль над этим процессом.

И конечно, хотел бы отметить довольно грамотную проработку положения о переходном периоде, потому что это тоже вызывало вопросы: не потеряем ли мы стабильность, не станет ли это поводом для анархии в нашем государстве. Но видя, что все государственные органы остаются незыблемыми до момента завершения своих полномочий, в принципе, можно сказать, эта угроза по большому счету нами будет преодолена. Естественно, хотелось бы, и такой посыл есть уже непосредственно из регионов на тему того, что надо скорее членам Конституционной комиссии и иным компетентным лицам, юристам, общественным деятелям, депутатам выезжать на места, информировать граждан о смыслах проводимых нами преобразований.

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