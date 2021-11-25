«Сегодня всё равно остались вопросы». Что нужно доработать в новой Конституции?

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имея возможность слышать и сравнивать предыдущие подобные дискуссии, можно сделать вывод: сегодня есть практически полное взаимопонимание между членами Конституционной комиссии и рабочей группы (а учитывая, что изначально это люди профессиональные, но с очень разными точками зрения) выходит, что удалось учесть все мнения – баланс соблюден. И это важнейший критерий.