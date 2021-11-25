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«Сегодня всё равно остались вопросы». Что нужно доработать в новой Конституции?

25 ноября 2021 19:13
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Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имея возможность слышать и сравнивать предыдущие подобные дискуссии, можно сделать вывод: сегодня есть практически полное взаимопонимание между членами Конституционной комиссии и рабочей группы (а учитывая, что изначально это люди профессиональные, но с очень разными точками зрения) выходит, что удалось учесть все мнения – баланс соблюден. И это важнейший критерий.

«Сегодня всё равно остались вопросы». Что нужно доработать в новой Конституции?-1

Екатерина Дулова:
Судя по всему, это было совершенно необходимо, потому что одно дело – это взгляд экспертов по каждому из направлений, совершенно другой дело – когда документ приобретает содержательное единство. Сделать это могут юристы, то есть те специалисты, которые видят его как целое. Конечно, сегодня все равно остались вопросы. Это совершенно неизбежно, потому что даже сегодня сложенный, даже в языковом отношении он стал более лаконичным, строгим. Но остались серьезные вопросы.

Юрий Воскресенский о новой Конституции: «Чуть-чуть доработать надо раздел о ВНС» – подробнее здесь.

# Закон # общество # Екатерина Дулова # Фотофакт

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