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Смещение Президента, утверждение программных документов. Игорь Сергеенко рассказал, чем будет заниматься ВНС

25 ноября 2021 19:24
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Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений в Конституцию вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смещение Президента, утверждение программных документов. Игорь Сергеенко рассказал, чем будет заниматься ВНС-1

Каким будет Всебелорусское народное собрание? Кто в него войдет? Как этот орган вплести в уже существующую систему, какими функциями наделить, чтобы не пересекался с Президентом и парламентом? Понадобились недели кропотливого труда, и, похоже, компромисс был найден.

Смещение Президента, утверждение программных документов. Игорь Сергеенко рассказал, чем будет заниматься ВНС-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Как высший орган народовластия он будет состоять из представителей всех ветвей власти, местных Советов депутатов и гражданского общества. Данный орган наделяется широкими полномочиями по определению стратегией развития государства, утверждению программных документов, инициированию изменений Конституции, принятию решений о смещении Президента с должности.

Также ВНС наделено правом избрания судей Конституционного, Верховного судов и членов Центральной избирательной комиссии. Объем полномочий ВНС сформирован как за счет новых функций, так и за счет передачи части полномочий Президента и парламента.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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