Смещение Президента, утверждение программных документов. Игорь Сергеенко рассказал, чем будет заниматься ВНС

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений в Конституцию вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каким будет Всебелорусское народное собрание? Кто в него войдет? Как этот орган вплести в уже существующую систему, какими функциями наделить, чтобы не пересекался с Президентом и парламентом? Понадобились недели кропотливого труда, и, похоже, компромисс был найден.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Как высший орган народовластия он будет состоять из представителей всех ветвей власти, местных Советов депутатов и гражданского общества. Данный орган наделяется широкими полномочиями по определению стратегией развития государства, утверждению программных документов, инициированию изменений Конституции, принятию решений о смещении Президента с должности.

Также ВНС наделено правом избрания судей Конституционного, Верховного судов и членов Центральной избирательной комиссии. Объем полномочий ВНС сформирован как за счет новых функций, так и за счет передачи части полномочий Президента и парламента.

Читайте также:

Шпаковский о ВНС: избрание больше 100 человек на сессиях Советов депутатов превратит эту процедуру в формализм

«А, заплатить? Так пусть европейцы заплатят». Лукашенко прокомментировал отмененный рейс в Ирак

Лукашенко: «Никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно»