«Теряется смысл всенародного избрания». Косинец предложил изменить порядок формирования ВНС

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аккумулировав инициативы белорусов, Конституционная комиссия внесла все предложения. Затем этот вариант взяла за основу рабочая группа. Ее эксперты все нерешенные принципиальные вопросы попытались сформулировать и дать законодательный ответ. Проект напечатают и раздадут всем авторитетным экспертам, профессионалам в различных областях деятельности и просто толковым опытным юристам.
Лукашенко: все будет зависеть от того, какой Президент придет на смену. Поэтому мы и подстраховываемся ВНС. Читайте здесь.
Конституционная реформа – это законодательный ответ на угрозы современности и самый демократический шаг диалога между властью и обществом. Но деструктивным силам этого не надо. Поэтому уже сейчас начинается работа по накачиванию протестного движения и раскачиванию людей перед референдумом.
Лукашенко: они уже готовятся сломать Конституцию и снова вывести на улицу народ. История ничему не учит. Подробнее – тут.
Главная цель изменения Конституции – сохранить Беларусь суверенным и независимым государством. Поэтому конституционно должна быть закреплена система сдержек и противовесов.
Александр Косинец, помощник Президента Беларуси:
Формирование Всебелорусского народного собрания – а это 1 200 человек – будет проходить в подавляющем большинстве в результате выборов. Войдут прежде всего действующий Президент, Президент, который прекратил свои полномочия (это 2 человека), депутаты Палаты представителей (110 человек), члены Совета Республики (64), члены Конституционного суда (12 человек). Должна быть равная квота: 12 человек – Верховный суд. И представители законодательной, исполнительной власти. И всего, уважаемый Александр Григорьевич, это 300 человек. А 900 человек надо избрать.
Если мы 900 разделим на 7 регионов, в среднем получается 128 человек на каждый регион. И представьте, если эти выборы будут проходить на заседании Областного или Минского городского советов. Вот любой из вас, депутат. В бюллетене будет 128 человек! Можно знать 10, 20, 30 человек. Остальных знать не будешь. И получается, это механическая, по сути дела, процедура – назначение. То есть теряется смысл всенародного избрания этих людей. 60 человек должны будут избрать 128 человек. На районном уровне нужно избирать будет депутатов. 4-5 человек избрать несложно. И это даст возможность трактовать, что это действительно Всебелорусское народное собрание. Но надо поработать.