На третьей сессии Палаты представителей принято 78 законов

78 законопроектов приняли депутаты Палаты представителей за время работы третьей сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные задачи парламентариям были поставлены Президентом Беларуси и отражены в решениях VII Всебелорусского народного собрания. Это сохранение мира, общественной безопасности, обеспечение занятости и роста благосостояния в каждом регионе страны. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, подводя итоги работы третьей сессии.

Сегодня в центре внимания депутатов была информационная поддержка своей деятельности. Во время семинара рассмотрели вопросы эффективного продвижения белорусской повестки в интернете, идеологический аспект влияния СМИ, а также специфику информационно-аналитической работы. А на заседании третьей сессии в повестке были три законопроекта. Один из них касался аквакультуры. Документом определен порядок передачи в аренду прудов и обводненных карьеров для разведения рыбы.

Владимир Колесникович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проект закона об аквакультуре – совершенно новый закон. И комиссия по аграрной политике работала над данным законопроектом еще задолго до внесения в Палату представителей совместно с разработчиком. Новый документ направлен на развитие отрасли, которая будет развивать разведение водных биологических ресурсов, а также создание понятных правил для предприятий, работающих в данной отрасли.

Также депутаты рассмотрели законопроекты об условиях деятельности Белорусско-Российского университета и по вопросам мелиорации земель.