В Совете Республики Национального собрания Беларуси рассмотрели и приняли 9 законопроектов

От финансовых вопросов до профилактики правонарушений и развития железнодорожного транспорта. Сразу 9 законопроектов 30 июня рассмотрели и одобрили депутаты Совета Республики Национального собрания. Нынешнее заседание стало финальным в работе четвертой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в центре внимания депутатов были вопросы деятельности органов Комитета госконтроля, исполнения республиканского бюджета за 2025 год, функционирования железнодорожного транспорта, правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Особое внимание уделили законопроекту, касающемуся профилактики правонарушений. Документ призван снизить уровень домашнего насилия. В стране ужесточаются меры в отношении злостных нарушителей закона.

Сергей Мелешкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Отношение наших граждан, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей, то есть не трудоустраиваются, ведут соответствующий образ жизни, сегодня закон об основах деятельности по профилактике правонарушений тщательно проработан, ужесточаются требования именно к данной категории граждан. То есть сподвигнуть их трудиться во благо Родины с учетом той профессии, которую они имеют.

Одобрен также законопроект об исполнении бюджета фонда социальной защиты за прошедший год. Это важнейший инструмент социальной политики государства. Он гарантирует стабильное выполнение обязательств перед гражданами и надежную защищенность интересов людей. Главный итог финансового года – полное и бесперебойное обеспечение всех запланированных социальных выплат, пенсий и пособий семьям, воспитывающим детей.