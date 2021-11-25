Лукашенко: я считаю, что на референдум надо идти. Готовятся нам подкинуть пакости. Но мы должны выстоять

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ориентирует присутствующих на большую разъяснительную работу. Важно, чтобы каждый из нас, идя на референдум, понимал, почему делает тот или иной выбор. В конце концов, зачем нам нужна эта Конституция. Ведь в обществе есть целый пласт тех, кто менять ничего не хочет.