Вопросы обеспечения качественного школьного питания обсудили в Фаниполе

Еда в школах должна быть вкусной, здоровой и чтобы дети хотели ее есть. Это подчеркнула заместитель премьер-министра Наталья Петкевич на заседании круглого стола, где главной темой стало использование полуфабрикатов для организации школьного питания. Масштабный круглый стол прошел на базе второй школы Фаниполя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети большое количество времени проводят в школе и вопрос питания всегда остается актуальным. Глава государства всегда скрупулезно следит за этой темой, требуя самого пристального внимания к организации школьного питания с точки зрения качества и недопущения нарушений. Акцент в питании учащихся в нашей стране делают на то, что оно должно быть поддерживающим. Речь идет не о замене традиционных блюд на полуфабрикаты, а лишь о расширении возможностей.

Владимир Майсак, директор предприятия по производству замороженных полуфабрикатов:

Мы компания, которая представляет полуфабрикаты. Мы делаем высокой степени готовности. Это наши чебуреки, которые состоят из чистого мяса, соли, сахара, немножко молока и никаких химических добавок. Они обжариваются, просто ставятся в духовочку, 2-3 минуты и ребенок может хорошо перекусить. Я не говорю, что это нужно делать постоянно, но с удовольствием.

Так же мы готовим пельмени, которые тоже совсем безопасны, и в них тоже нет никаких добавок. Только мясо. Мы работаем только с белорусским мясом, с белорусской мукой и только с белорусскими производителями.

С учетом новых подходов изменится ассортимент предлагаемых блюд в сторону расширения, акцент будет делаться на том, что нравится детям.