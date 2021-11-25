Лукашенко: «Никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно»

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений в Конституцию вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скептикам, рассуждающим о том, что кто-то и для чего-то изобретает ВНС, стоит напомнить, что таких собраний за время нашей суверенной истории было уже шесть. Начиная с 1996 года, когда фактически спасли страну, белорусы самостоятельно определяют стратегию развития на ближайшее время. Но если озвученные изменения будут поддержаны, у каждого из делегатов ВНС появится больше возможностей влиять на ситуацию и больше обязательств и ответственности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какой же это новый орган? Он просто просится в Конституцию. И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю: никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакую Конституцию Лукашенко под себя не делает. Потому что правильно эксперты наши отмечают, что Лукашенко другая Конституция, может быть, и не надо.
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