Лукашенко: «Никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно»

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений в Конституцию вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скептикам, рассуждающим о том, что кто-то и для чего-то изобретает ВНС, стоит напомнить, что таких собраний за время нашей суверенной истории было уже шесть. Начиная с 1996 года, когда фактически спасли страну, белорусы самостоятельно определяют стратегию развития на ближайшее время. Но если озвученные изменения будут поддержаны, у каждого из делегатов ВНС появится больше возможностей влиять на ситуацию и больше обязательств и ответственности.