В Витебской области завершается подготовка к уборочной кампании

Витебская область планирует приступить к уборочной кампании в течение двух ближайших недель. Сейчас завершается подготовка, все ресурсы подключены. Об этом 30 июня сообщили на заседании облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграриям предстоит убрать около 300 тысяч гектаров зерновых и зерно-бобовых культур и 75 тысяч гектаров рапса. В планах – получить около миллиона тонн зерна. В эти дни завершаются последние подготовительные работы для выхода техники в поле. Помощь оказывают промышленные предприятия, а также лесхозы. В 2026 году для оперативного ремонта и обслуживания техники в Витебской области пошли путем централизованной закупки запасных частей через «Облагросервис», и сейчас все комбайны обеспечены необходимыми деталями. Решен и кадровый вопрос.

Андрей Булавкин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Всего в уборочную кампанию планируется привлечь, и уже эта работа ведется, порядка 1155 человек. Это и люди с промышленных и иных организаций, это студенты, выпускники учебных заведений. На уборочной страде будет работать порядка 48 военнослужащих. Другие регионы мы не планируем пока что подключать. Будем действовать, как по прошлому году, в том числе и путем принятия оперативных решений по переброске зерноуборочных комбайнов из региона в регион, где какие будут отставать.

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В ближайшие дни аграрии Витебщины приступят к тереблению льна, который занимает более 11 тысяч гектаров. На втором этапе уборочной приступят к уборке кукурузы на зерно – ее посеяли почти в три раза больше, чем в 2025 году.